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David Popovici l-a dus pe înotătorul chinez Pan Zhanle în vizită la Castelul Peleș. Imagini inedite cu cei doi campioni la natație

Campionii la natație David Popovici și Pan Zhanle au vizitat împreună Castelul Peleș. Românul și chinezul se află într-un cantonament comun în țara noastră și în pauza de la bazin au mers împreună în Sinaia.  

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Iulie 2026, 14:20 | Actualizat Sambata, 18 Iulie 2026, 14:59
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David Popovici l-a dus pe înotătorul chinez Pan Zhanle în vizită la Castelul Peleș | hepta
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David Popovici este, așa cum l-au numit fanii, cel mai bun ambasador al României. Campionul nostru i-a arătat campionului chinez una dintre cele mai importante atracții turistice din România.

David Popovici a publicat pe rețelele sociale imagini inedite cu el și Pan Zhanle de la Castelul Peleș.

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David Popovici l-a dus pe înotătorul chinez Pan Zhanle în vizită la Castelul Peleș. Imagini inedite cu cei doi campioni la natație: „Cel mai bun ambasador al României”

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„Între antrenamente și competiții, cele mai frumoase momente sunt cele trăite împreună.

Alături de Pan, echipele noastre și câțiva prieteni, am făcut o scurtă pauză de la bazin pentru a admira frumusețea peisajelor montane și pentru a descoperi povestea unuia dintre cele mai valoroase monumente istorice și arhitecturale ale României, Castelul Peleş, Sinaia.

A fost o experiență despre prietenie, schimb de culturi și bucuria de a crea amintiri dincolo de sport. Pentru că performanța unește, dar momentele petrecute împreună rămân cele mai valoroase”, a transmis campionul Danvid Popovici în dreptul imaginilor.

David Popovici l-a întrebat pe chinez dacă „a avut senzația că s-a rătăcit în castel?”. Pan Zhanle a răspuns: „Este mare! Atât de mare”

Chinezul Pan Zhanle, deţinătorul recordului mondial în proba de 100 metri liberi, a venit în România la sfârşitul lunii iunie.

„Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle și echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire.

Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experiență pentru noi toți, atât pe plan sportiv, cât și cultural. Eu încă exersez cum să spun corect "Bun venit!" în mandarină: 欢迎 (huan-iing)”, a spus David Popovici despre venirea lui Pan Zhanle în țara noastră.

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David Popovici și Pan Zhanle demonstrează că fair-play-ul, prietenia și rivalitatea pot coexista.

David Popovici si Pan Zhanle
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