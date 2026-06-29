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Cui i-a dedicat David Popovici reușita de la Settecolli. Cine este persoana specială pe care a avut-o mereu în gând

David Popovici a cucerit aurul la Settecolli și a dezvăluit cui i-a dedicat victoria. Înotătorul român a avut în gând o persoană specială din familie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 11:44 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 11:45
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David Popovici a cucerit aurul la Settecolli și a dezvăluit cui i-a dedicat victoria. Înotătorul român a avut în gând o persoană specială din familie. | Hepta
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David Popovici a reușit o nouă performanță remarcabilă la competiția Settecolli. Înotătorul român a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber, confirmând încă o dată forma excelentă în care se află înaintea Campionatelor Europene.

Cui i-a dedicat David Popovici reușita de la Settecolli

Reușita extraordinară nu a fost dedicată unei persoane la care mulți s-ar fi așteptat. După cursă, sportivul a dezvăluit că victoria este pentru bunica sa, o persoană specială care a avut mereu un loc important în viața lui. Deși mulți ar fi crezut că mesajul se va îndrepta către iubita sa, David Popovici a avut pe altcineva în gând în acel moment important.

Sportivul a mărturisit că, deși a stabilit un record al competiției, consideră că poate obține un timp și mai bun. Ambiția este una dintre calitățile care îl ajută să continue să progreseze și să își depășească limitele de fiecare dată.

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David Popovici a demonstrat încă o dată că se află într-o formă excelentă. Cu aproximativ o lună și jumătate înaintea Campionatelor Europene, care vor avea loc la Paris în perioada 10-16 august, înotătorul român a încheiat competiția de la Settecolli într-un mod spectaculos.

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După medalia de argint obținută în proba de 50 de metri liber și aurul câștigat la 100 de metri liber, David Popovici și-a trecut în palmares o nouă medalie de aur, de această dată la 200 de metri liber. După cursa care s-a încheiat duminică, sportivul a transmis un mesaj special și a precizat că se va întoarce la antrenamente pentru pregătirea competiției europene.

Cine este persoana specială pe care a avut-o mereu în gând

„A fost o cursă bună, m-am simțit foarte calm și liniștit. Când sunt calm simt că performez bine, nu doar în sport, ci și în viață. Am simțit că e loc de mult mai bine, asta fără să diminuez greutatea timpului pe care l-am avut. Urmează să mă întorc la antrenament, îi dăm tare și ne pregătim de Paris. Dacă nu mă înșel, este cel mai bun timp din lume în sezonul acesta, este un timp super solid, foarte bun pentru perioada asta”, a declarat David Popovici, conform GSP.

Înotătorul a explicat că nu este posibil să obțină cel mai bun rezultat al sezonului la fiecare competiție, însă este mulțumit de momentul actual al pregătirii sale.

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„Nu ai cum să ai cel mai bun timp al sezonului de fiecare dată, dar este exact ce trebuie pentru momentul acesta. Mă simt ca acasă, este o atmosferă care îmi permite să fiu eu cu adevărat, să fiu relaxat, chiar dacă sunt în febra competiției. Fiind și foarte aproape de casă, o oră și jumătate cu avionul, a venit și o bună parte din familie: părinți, unchi, verișori, iubita”, a mai spus campionul român.

Momentul cel mai emoționant a venit atunci când David Popovici a vorbit despre bunica sa. „Știu că mamaie sigur urmărește toate interviurile și vreau să îi spun că o iubesc, îi mulțumesc și îi dedic ei medalia asta. Sper să ajungă la ea informația asta până să îi spun personal”, a declarat sportivul, potrivit aceleiași publicații.

David Popovici își păstrează concentrarea și continuă pregătirea pentru următoarea provocare importantă. Cu aceeași determinare și dorință de a deveni mai bun, românul se pregătește pentru Campionatele Europene de la Paris.

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