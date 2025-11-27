Ce planuri are David Popovici pentru Jocurile Olimpice din 2028

David Popovici are planuri mari pentru Jocurile Olimpice din 2028. Iată ce a declarat campionul.

David Popovici a cucerit aurul la proba de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Acesta se pregătește pentru următoarea provocare, din 2028, Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Ce planuri are David Popovici pentru Jocurile Olimpice din Statele Unite ale Americii

David Popovici a dus România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la competiții internaționale de prestigiu. Tânărul sportiv dorește și lucrează din greu pentru a se depăși pe sine însuși și pentru a trece la următorul nivel de performanță.

Are o strategie matură, încercând să ia lucrurile „pas cu pas” și „competiție după competiție”. Obiectivele sunt întotdeauna înalte și nu le poate trece fără muncă, disciplină și determinare.

Tânărul este conștient de faptul că toți ochii românilor sunt pe el, iar asta este o presiune în plus pentru sportiv. În cadrul Galei Mari Sportivi ProSport a vrobit despre planurile de viitor și modul în care gestionează presiunea resimțită din exterior.

„Este un target, dar am fost învățat și mereu mi-a plăcut să iau lucrurile pas cu pas. Vreau să ajung acolo și să fac cât mai bine, să urc România cât mai sus, dar pas cu pas, fără să mă grăbesc”, a spus David Popovici, conform unei surse.

Din ianuarie 2026, doritorii își pot procura bilete pentru Jocurile Olimpice din 2028. Organizatorii americani le vor scoate la vânzare pentru întregul spectacol olimpic.

David Popovici, „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025

David Popovici a primit titlul de „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, pentru performanțele uriașe pe care le-a realizat în 2025. De la an la an, David Popovici înregistrează rezultate de excepție în sportul care îi aduce bucurii. El a fost aplaudat la scenă deschisă.

După ce a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, David Popovici a continuat seria câștigătoare și în 2025. Acesta a obținut două medalii de aur și una de bronz la Campionatele Europene U23 din Slovacia. Mai mult de atât, a înregistrat, la momentul respectiv, și un nou record european la proba de 100 metri liber, cu un timp de 46.71.

Sportivul în vârstă de 21 de ani a fost prezent și la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, unde a câștigat aurul la 200 m liber și la 100 m liber. La cea din urmă probă menționată a stabilit, din nou, un record european, cu un timp de 46.51 secunde.

Tânărul este un exemplu pentru generațiile noi de sportivi români. Discursul său de la acceptarea premiului a fost unul plin de modestie și emoții:

„Sunt emoționat și onorat să fiu considerat cel mai bun sportiv al României. Sunt privilegiat să petrec seara cu atât de mulți sportivi, cu cei mai buni sportivi din România”, a spus tânărul de doar 21 de ani, conform unei surse.