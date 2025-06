Gestul înduioșător făcut de David Popovici pentru bunica lui aflată în cârje. În ce ipostază au fost surprinși

Imaginea înduioșătoare cu David Popovici alături de bunica lui, la un eveniment. Cum au fost fotografiați cei doi.

David Popovici a topit, din nou, inimile urmăritorilo săi de pe rețelele sociale cu cea mai recentă fotografie. Acesta apare alături de bunica lui într-o ipostază surprinzătoare care demonstrează cât de importantă este bunica pentru el.

Imaginea înduioșătoare cu David Popovici alături de bunica lui, la un eveniment. Cum au fost fotografiați cei doi

David Popovici are o relație foarte apropiată cu familia sa. De-a lungul timpului, acesta a povestit cât de implicați au fost cu toții în formarea sa și a recunoscut că performanețele sale uluitoare se datorează suportului primit din partea celor dragi.

Dacă mama sa și-a dedicat mare parte din timp formării campionului mondial la înot și la un moment dat, chiar a urmat cursuri de ofițer anti-doping, tatăl său a fost mereu cel care i-a administat finanțele. De asemenea, și bunicii sportivului îi sunt aproape, iar tânărul îi vizitează cât de des poate.

David Popovici este conștient de ajutorul primit din partea familiei și la rândul său, le oferă dragoste și respect. Martore stau imaginile publicate în mediul online, care deși sunt rare, arată ce relație apropiată este între ei.

Astfel, într-o fotografie recentă postată de acesta pe contul lui de Instagram, el a fost surprins într-o ipostază înduioșătoare. David Popovici și bunica lui par a participa la un eveniment impotant, dar gestul lui a fost cel care a atras atenția.

În timp ce bunica lui stă pe scaun, la marginea rândului, înotătorul s-a așezat pe scări, pentru a-i fi aproape. Chiar dacă evenimentul pare a fi unul cu fast, tânărul nu a vrut să se îndepărteze de bunica lui așa că stă pe jos.

„cu Mamaie, din nou”, a fost mesajul scris de campionul mondial în descrierea fotografiei de pe Insta Story.

Motivul pentru care David Popovici refuză să știe câți bani câștigă. Tatăl său îi administrează conturile

Supranumit „Rechinul” pentru abilitățile sale impresionante în bazin, David Popovici a făcut recent o serie de declarații surprinzătoare, în spațiul public, referitoare la banii pe care îi câștigă. Înotătorul român a precizat că nu dorește să cunoscă sumele de bani care îi intră în conturi, deoarece nu dorește să fie influențat într-un mod negativ.

Din acest motiv, de administrarea banilor câștigați se ocupă chiar tatăl său, în care are încredere deplină.

„Eu încerc să stau cât mai departe de banii pe care îi câștig. Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea și nici măcar nu vreau să știu câți am. Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună. Îmi spune detaliile de bază pe care i le cer eu. Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu.

Mă ajută foarte mult asta, deoarece pot să am încredere absolută în el, fiind tatăl meu. Știu că banii sunt întotdeauna într-un loc potrivit. Am observat, la un moment dat, că discuțiile dintre mine și tatăl meu tindeau să fie îndreptate către zona asta și am uitat să avem discuții tată – fiu și m-am oprit. Trebuie să menții relațiile în viață și să dai cărbune. Când uiți să dai cărbune, focul ăla la un moment dat o să se piardă”, a spus David Popovici.

Pentru că a observat la un moment dat că discuțiile cu părintele său începeau să se conentreze prea mult pe aspectul financiar, David Popovici a decis să ia o pauză și să se asigure că păstrează un echilibru în relația lor.