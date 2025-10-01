Antena Căutare
David Popovici primește ajutor de la stat 1,2 milioane de euro. La ce folosesc banii

David Popovici a primit o veste bună din partea statului. Iată ce finanțare va primi olimpicul.

Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 15:32
MAI vine în ajutorul lui David Popovici | GettyImages

David Popovici a dus România pe cele mai importante podiumuri competiționale la înot. Sportivul este hotărât să facă performanță în continuare. Deși de-a lungul timpului a adus de nenumărate ori în discuție dezinteresul statului în privința bazinelor de înot din țară, discursul său părea să se lovească de o barieră. Recent, David a aflat o veste importantă.

Cum vor fi folosite fondurile primite de David Popovici de la stat

Conform unei surse, MAI va aloca, prin rectificare bugetară pe 2025, 1,2 milioane de euro pentru pregătirea sportivă a lui David Popovici, sumă care va include și remunerația sa și a echipei tehnice, cu titlu „Transferuri între unități ale administrației publice”. Fondurile provin din redistribuiri bugetare și vor fi gestionate de Clubul Dinamo București, unde este legitimat olimpicul.

Decizia vine după numeroasele apeluri ale lui David Popovici, în vârstă de 21 de ani, pentru modernizarea bazinului acoperit de la Complexul Sportiv Lia Manoliu. Sportivul a întâmpinat dificultăți majore în desfășurarea pregătirii. Cu toate acestea, decizia statului a fost amânată.

„Păi tot cu dezamăgire mă găsiți. Din câte știu, nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul Lia Manoliu, cel din interior, care are mare nevoie de renovare.

O să vină iar aerul ăla, în care am reușit totuși să fac performanță, numai că sunt absolut convins că dacă am avea condițiile de top, cum sunt în alte țări și inclusiv în alte orașe, sunt convins că mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze”, declara David Popovici.

Suma de 1,2 milioane de euro va fi folosită pentru a acoperi costurile de pregătire zilnică, salariile personalului echipei, dar și susținerea performanței lui David Popovici, în calitate de sportiv de performanță, cu importante medalii internaționale.

Sportivul a avut un mesaj important de transmis părinților și copiilor: „Să facă mișcare și, pentru părinți, încurajați-vă copii să facă sport. Mergeți cu ei în parc, la bazin, pe terenuri. Luați-i și plimbați-vă cu bicicleta, pe puținii kilometri de pistă care există în București.”

Comentarii


