Ce salariu are David Popovici. Olimpicul este legitimat la Clubul Sportiv Dinamo din 2021: „Nu are cum să ia mai mult"

David Popovici a semnat cu CS Dinamo în 2021. Iată ce salariu primește sportivul.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 15:56
Ce salariu are David Popovici | ProfiMedia

David Popovici a dus steagul României pe cele mai înalte culmi ale performanței sportive. Acesta este cel mai valoros sportiv român al momentului.

Ce salariu are David Popovici la Clubul Sportiv Dinamo

După performanța de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, de unde s-a întors cu o medalie de aur și una de bronz, David Popovici i-a făcut din nou mândri pe români la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore 2025, în urmă cu doar câteva săptămâni, de unde s-a întors cu două medalii de aur. Pe lângă medalii, sportivul a fost recompensat și financiar.

Conform unei surse, în 2024, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) i-a oferit sportivului 200.000 de euro – 140.000 pentru medalia de aur și 60.000 pentru medalia de bronz. În 2025, Federația Internațională de Natație i-a oferit 40.000 de dolari pentru cele două medalii de aur de la Singapore.

Totodată, de la Agenția Națională pentru Sport a primit 168.000 de lei, iar de la Clubul Sportiv Dinamo 84.000 de dolari, unde este înscris din 2021.

Astfel, potrivit sursei menționate anterior, David Popovici, are un salariu lunar între 8.000 și 9.000 de euro.

„David e foarte bine plătit, pe măsura valorii sale. Ia salariul maxim pe care-l prevede legislația. Nu are cum să ia mai mult decât prevede legea, pentru că noi suntem controlați de Curtea de Conturi, avem audit. Dar salariul său, scrie în lege la litera C, că suma poate fi completată din venituri proprii ale clubului sau sponsorizări.

E un algoritm de calcul prin care se pun medalile olimpice, se pune că e de lot olimpic, iese o sumă brută, se scad taxele, rămân 8-9.000 de euro și după ne așezăm la masă negocierilor”, a explicat președintele clubului CS Dinamo.

David Popovici a muncit încă din copilărie pentru performanțele pe care le atinge astăzi.

„În câteva cuvinte, sunt foarte fericit să fiu aici, este simplu. Legat de cursă, am dat, ca de obicei, totul și cel care câștigă e cel care se focusează cel mai bine. Adică îmi imaginez că sunt pereți în jurul meu, mă concentrez pe ce am de făcut și mi-am amintit de ce mă antrenez.

Ceva am îmbunătățit față de anul trecut, mi-am îmbunătățit înotul pe sub apă și la 200 m, și la 100 m, chestii de tocilari. A funcționat această tactică pentru mine. Sunt foarte fericit să fiu dublu campion mondial”, a declarat sportivul la întoarcerea din Singapore.

David Popovici a împlinit astăzi 21 de ani

David Popovici își serbează astăzi, 15 septembrie, ziua de naștere. El a împlinit astăzi 21 de ani. Deși nu a împărtășit cu fanii momente de la celebrarea aniversării, prietenii și iubita au postat fotografii în care și-au arătat aprecierea pentru a fi alături de el în aceste momente. De asemenea, odată cu aniversarea sa, David și Taisia, iubita sa, aniversează cinci ani de relație.

david popovici cu steagul româniei
Pentru ziua sa de naștere, olimpicul i-a îndemnat pe români să doneze pentru copiii şi tinerii excepţionali din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

