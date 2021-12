Larisa Iordache a fost externată din spital. Cum arată gimnasta, la scurt timp după ce a suferit o intervenție chirurgicală

Larisa Iordache și-a ținut fanii la curent în privința stării sale de sănătate. Gimnasta s-a externat din spitalul din Viena și a ajuns acasă, unde a fost așteptată cu flori. Larisa Iordache a publicat mai multe fotografii cu ea, după externarea din spital.

Larisa Iordache și-a anunțat fanii că se simte bine, încă de pe vremea când era în spital. După externare, Larisa Iordache a publicat pe Instastory imagini cu ea zâmbind, semn că este optimistă și că a început deja să se refacă după operație.

Larisa Iordache publică des imagini pe rețelele sociale, spre bucuria fanilor care au fost îngrijorați când au aflat că gimnasta are parte de a șaptea operație din viața ei.

Larisa Iordache a fost operată la gleznă

Larisa Iordache a anunțat la începutul lunii decembrie că a suferit o intervenție chirurgicală la gleznă și le-a spus

„Glezna cea de la olimpiadă care mi-a creat probleme și nu m-a lăsat să concurez în finala de la bârnă… a trebuit să mă operez pentru că situația nu stătea chiar așa cum am crezut eu. Am avut niște stări de rău și somnolență și nu am putut să mă ridic aproape deloc din pat, nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată, la nicio operație. Și piciorul e mai bine, nu mă mai doare atât de tare, este normal să am dureri, pentru că este o tăietură acolo”, a spus Larisa Iordache pe Instagram, la scurt timp după operație.

Întrebată dacă va continua cu gimnastica, Larisa Iordache a răspuns că își dorește să mai întâi să fie sănătoasă, iar apoi se va gândi ce va face pe viitor.

„La operația asta m-am speriat foarte tare și am avut foarte multe emoții. Sinceră să fiu pentru mine contează să fiu sănătoasă și urmează o perioadă grea în care mă voi gândi la ce urmează să fac”, a spus larisa Iordache.

Larisa Iordache a abandonat Jocurile Olimpice din cauza problemelor la gleznă

Larisa Iordache a abandonat fiala la bârnă de la Jocurile Olimpice 2020 pentru că accidentarea care avusese loc în luna iulie, la aterizarea de pe bârnă, i-ar fi pus viața în pericol și nu putea face față durerii.

"Nu vom înţelege niciodată de ce drumul pe care ni-l alegem este atât de dur cu noi în unele momente când ai nevoie să te lase să mergi liniştit spre ce vrei tu să faci. Am încercat şi am sperat până în ultima clipă pentru această finală olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit. Durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om. Am vrut să o fac pentru mine. Pentru mine şi pentru fiinţa care m-a împins pe drumul acesta, fiinţă care, din păcate, nu mai este lângă mine şi nu mai pot obţine un cuvânt de încurajare de la ea, însă ştiu că am iubirea necondiţionată a familiei mele.

Vă iubesc! Este greu, greu, pentru că, de data asta, chiar am crezut că o să fie bine totul. Însă, drumul nu se opreşte aici, cu această şansă nefructificată. Momentan pun puţină pauză şi o iau de la capăt când o să fiu pregătită să reiau totul din punct de vedere paihic, cât şi fizic. Antrenorilor mei vreau să le spun că îi iubesc pentru că, indiferent de situaţie, ei au crezut în mine şi în tot ceea ce am făcut. Şi pentru că au pornit cu mine pe drumul acesta chiar când nu aveam pe nimeni lângă noi. Şi vă apreciez pe voi, pe cei ce au sperat şi m-au încurajat", transmis la vremea aceea Larisa Iordache pe Instagram.

