Naomi Osaka și-a cerut scuze față de Sorana Cîrstea după confruntarea de la Australian Open. Cu ce i-a greșit

Naomi Osaka a transmis un mesaj de scuze către Sorana Cîrstea după meciul lor de la Australian Open, unde un episod petrecut pe teren a generat discuții aprinse.

Osaka a ținut să clarifice situația și i‑a transmis româncei că regretă modul în care a părut că se comportă | Hepta

În timpul partidei, Osaka a reacționat vizibil deranjată la un punct controversat, iar gesturile ei au fost interpretate ca fiind îndreptate către jucătoarea română.

După încheierea confruntării, fosta campioană de la Melbourne a explicat că reacția ei nu a avut legătură directă cu Sorana, ci cu frustrarea acumulată în timpul jocului. Osaka a ținut să clarifice situația și i‑a transmis româncei că regretă modul în care a părut că se comportă.

Sorana Cîrstea a răspuns calm, spunând că a înțeles situația și că astfel de momente sunt firești în tenisul de mare intensitate. Ea a subliniat că nu a perceput gesturile ca pe o ofensă personală și că apreciază faptul că Osaka a venit să discute cu ea după meci.

Incidentul s‑a încheiat astfel într‑o notă pozitivă, cele două sportive arătând respect reciproc și dorința de a evita orice tensiune inutilă.

Articolul continuă după reclamă

Articol scris cu ajutorul inteligenței artificiale.