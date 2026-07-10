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(P) Handbalistele Ștefania Stoica și Alicia Gogîrlă devin ambasadoare ASICS în România

MVP Agency anunță parteneriatul dintre două dintre cele mai importante handbaliste ale noii generații din România, Ștefania Stoica și Alicia Gogîrlă, și ASICS.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 17:59 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 18:04
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Handbalistele Ștefania Stoica și Alicia Gogîrlă devin ambasadoare ASICS în România | ASICS
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Cele două sportive devin ambasadoare ASICS în România prin Key Diffusion, distribuitorul oficial ASICS în România și Bulgaria. Parteneriatul marchează un nou pas în direcția dezvoltării comunicării ASICS în sportul românesc, prin asocierea cu sportive relevante, active la cel mai înalt nivel și conectate direct cu realitatea performanței.

Handbalistele Ștefania Stoica și Alicia Gogîrlă devin ambasadoare ASICS în România

În sezonul 2025/26, Ștefania Stoica a continuat să confirme statutul de una dintre cele mai valoroase jucătoare ale generației sale. Componentă a lotului național al României și jucătoare cu experiență în Liga Campionilor, Ștefania a făcut parte dintr-un sezon istoric al Gloriei Bistrița, alături de care a câștigat titlul de campioană a României și Cupa României. La nivel european, a contribuit la parcursul echipei până în sferturile de finală ale EHF Champions League, competiție în care a marcat 23 de goluri în acest sezon. Pentru sezonul următor, Ștefania a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea, continuându-și traseul într-unul dintre cele mai puternice centre ale handbalului românesc.

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Alicia Gogîrlă vine după un sezon în care a fost una dintre jucătoarele importante ale SCM Universitatea Craiova. În Cupa României 2026, Alicia a avut evoluții decisive: a marcat 9 goluri în victoria cu CSM Slatina din optimile de finală, meci în care a fost remarcată drept MVP-ul partidei, și a contribuit cu 5 goluri în victoria cu Rapid București, rezultat care a dus Craiova în semifinalele competiției. Inter dreapta cu experiență la nivel de echipă națională, Alicia reprezintă profilul unei sportive moderne: puternică, tehnică, expresivă și conectată cu publicul tânăr.

Prin această colaborare, ASICS își consolidează prezența în sportul românesc prin două sportive care reflectă natural filosofia brandului: echilibru între minte și corp, disciplină, performanță și autenticitate. Cu o prezență puternică în sporturile indoor și o expertiză recunoscută în dezvoltarea echipamentelor dedicate performanței, ASICS este un reper pentru sportivii care au nevoie de stabilitate, confort, reacție și încredere în fiecare mișcare. În handbal, unde viteza, schimbările bruște de direcție, forța și controlul definesc jocul, echipamentul nu este doar un detaliu tehnic, ci o parte esențială a performanței.

MVP Agency a contribuit la dezvoltarea parteneriatului, la direcția de comunicare și la poziționarea celor două sportive în cadrul campaniei, continuând misiunea agenției de a conecta brandurile cu sportivii români de top.

Despre Key Sport

Key Sport este platforma locală prin care Key Diffusion, distribuitorul oficial ASICS în România și Bulgaria, aduce mai aproape de consumatorii din România produsele ASICS dedicate sportului, performanței și unui stil de viață activ.

Prin keysport.ro, brandul este prezent pe piața locală cu echipamente dezvoltate pentru sportivi, comunități active și consumatori care caută confort, tehnologie și încredere în mișcare.

Despre MVP Agency

MVP-AGENCY.RO este agenția de marketing sportiv din România, specializată în dezvoltarea de concepte creative, campanii de comunicare și parteneriate între branduri, sportivi și comunități active.

Agenția oferă în același timp servicii integrate de strategie, creație, producție de conținut, management de imagine și reprezentare pentru atleți de performanță, sportivi aflați la început de drum, creatori de conținut și modele cu profil sportiv.

Prin proiectele pe care le dezvoltă, MVP Agency contribuie la creșterea vizibilității sportivilor români, la construirea unor colaborări relevante cu branduri și la dezvoltarea mediului sportiv din România, atât la nivel național, cât și internațional.

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