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Noua senzație a atletismului român! Cine e Carolina Pungă, puștoaica care tocmai a devenit vicecampioană europeană la doar 15 ani

Carolina Pungă a câştigat, sâmbătă, medalia de argint în proba de 200 metri, la Campionatele Europene under 18, de la Rieti. Sportiva tricoloră are doar 15 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 10:54 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 11:28
Noua senzație a atletismului român! Cine e Carolina Pungă, puștoaica care tocmai a devenit vicecampioană europeană la doar 15 ani | Captură TikTok
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Cu cea mai bună performanţă personală – 23.58 secunde, Carolina Pungă a cucerit o medalie extrem de importantă pentru cariera sa.

Medalia de aur în proba de 200 metri a revenit ibericei Mariona Armero (23.57), iar bronzul a fost obținut de cehoaica Aneta Onderkova (23.87), potrivit sport.ro.

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Carolina Pungă, vicecampioană europeană la doar 15 ani

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„O cursă uriaşă pentru medalia de argint la Campionatele Europene U18. Carolina încheie competiţia de la Rieti cu două finale europene şi cu o medalie care spune tot despre nivelul la care a ajuns deja. La 15 ani, aleargă printre cele mai bune sportive ale Europei şi pleacă de aici cu un nou record personal şi titlul de vicecampioană europeană. Argint pentru România. Viitorul aleargă repede. Iar numele lui este Carolina Pungă”, este mesajul Federaţiei Române de Atletism, citat de sursa menționată mai sus.

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Carlona Pungă a mai concurat în proba de 100 metri (locul cinci în finală, cu timpul 11.61 secunde). Atleta tricoloră va împlini 16 ani pe 1 noiembrie.

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Cine e Carolina Pungă, puștoaica din România care tocmai a devenit vicecampioană europeană, la doar 15 ani

La doar 15 ani, Carolina Pungă a devenit vicecampioană europeană de junioare la 200 de metri.

Sportiva română a crescut pe pista de atletism, este antrenată de propria mamă și provine dintr-o familie de campioni, dar spune că alegerea de a face performanță i-a aparținut în totalitate, potrivit adevarul.ro.

Când era mică, Carolina nu visa la podiumuri europene, la cronometre sau la sutimi de secundă. Ca orice copil, avea o lume a ei cu prințese, păpuși și rochii colorate, Elsa fiind favorita ei.

„Mă uitam la desene animate. Îmi plăceau cele cu prințese, cu Elsa. Elsa era preferata. Când eram mică, tot timpul aveam rochii de prințesă”, povestea Carolina, într-un material realizat de Sportsnet în 2024, citată de sursa menționată mai sus.

„Ne jucam cu păpușile. A fost frumoasă perioada aceea de joacă. O îmbrăcam în prințesă. Tot timpul îmi cerea câte o prințesă din desene animate și trebuia să caut pe internet acele rochițe speciale”, își amintește mama ei, Mirela.

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Atletismul face parte din istoria familiei Pungă. Tatăl Carolinei, Ionuț, a devenit campion mondial de juniori la triplusalt în 1998, la Annecy, cu o săritură de 16,94 metri. Ulterior, a participat și la Jocurile Olimpice de la Sydney. Mama sa, Mirela, a fost multiplă campioană națională și balcanică în probele de sprint și garduri. Astăzi, îi este și antrenoare fiicei sale.

„A mers în premergător pe stadion. I-am adus premergătorul acolo, pentru că avea mai mult spațiu și putea să alerge”, a spus mama ei, potrivit adevarul.ro.

Cu toate acestea, Carolina a ținut să puncteze că atletismul nu i-a fost impus.

„Am început atletismul la vârsta de trei ani și pe la patru-cinci ani am intrat la performanță. De mică mi-a plăcut foarte mult. Eu am vrut de la început. Nu m-au forțat părinții mei”, mărturisea sportiva.

În 2024, Carolina considera săritura în lungime proba sa principală. Era deja multiplă medaliată atât la sărituri, cât și în probele de viteză, iar, la numai 13 ani, câștiga titluri naționale în competiții rezervate sportivelor sub 18 ani.

Între timp, s-a concentrat mai mult pe sprint. Însă, schimbarea probei principale nu este o ruptură, ci continuarea calităților observate de mama ei încă de la primele concursuri.

„Calitățile sunt viteza și forța nativă pe care le-a avut întotdeauna și care s-au văzut în comparație cu alți sportivi. O altă mare calitate este psihicul foarte bun în concurs. Se motivează foarte bine. De asemenea, este foarte conștiincioasă”, a explicat Mirela Lascău, potrivit sursei citate mai sus.

Profilul său oficial consemnează rezultate în probele de 60, 100 și 200 de metri, dar și un record personal de 5,87 metri la săritura în lungime.

În semifinalele europene de la Rieti, Carolina intrase în finala de 200 de metri cu al șaselea timp, 23,89. Câteva ore mai târziu, când miza devenise maximă, a alergat mai repede ca niciodată: 23,58, a mai notat adevarul.ro.

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