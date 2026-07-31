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A murit Franco Baresi. Legendarul fundaș italian avea 66 de ani

Fostul fundaș al lui AC Milan și al naționalei Italiei, Franco Baresi, considerat unul dintre cei mai mari jucători ai perioadei de aur a fotbalului italian, a murit la vârsta de 66 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 08:12 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 12:18
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A murit Franco Baresi | hepta
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„Întreaga istorie a lui AC Milan este în lacrimi după dispariția lui Franco Baresi. Exemplul și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna înscrise în ADN-ul clubului, la fel cum tricoul său emblematic cu numărul 6 va rămâne parte din identitatea noastră”, a transmis fostul său club vineri..

Anul trecut, fostul său club, unde ocupa funcția de vicepreședinte de onoare, a anunțat că Baresi a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar și că urma un tratament de recuperare recomandat de un specialist în oncologie, potrivit The Guardian.

În luna februarie, Baresi a fost unul dintre purtătorii torței olimpice la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, apărând alături de fostul fundaș al lui Inter și al naționalei Italiei, Giuseppe Bergomi, rivalul său de-o viață de pe teren.

Franco Baresi este considerat o legendă a lui AC Milan

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Franco Baresi este considerat o legendă a lui AC Milan, club la care și-a petrecut întreaga carieră de 20 de ani. A câștigat șase titluri în Serie A și trei trofee europene majore, fiind căpitanul echipei timp de 15 sezoane înainte de retragerea din activitate, în 1997.

La finalul carierei sale de jucător, AC Milan i-a retras tricoul cu numărul 6, devenind primul fotbalist din istoria clubului care a primit această onoare.

Franco Baresi a făcut parte din lotul naționalei Italiei care a câștigat Campionatul Mondial din 1982 și a fost căpitanul echipei la Cupa Mondială din 1994, când Italia a ajuns în finală. Meciul decisiv a fost pierdut dramatic la loviturile de departajare în fața Braziliei, iar Baresi s-a numărat printre jucătorii care au ratat de la punctul cu var. Cu toate acestea, prestația sa a rămas memorabilă, deoarece a evoluat toate cele 120 de minute ale finalei la doar 25 de zile după o operație la genunchi.

Devotamentul său față de AC Milan s-a văzut încă din primii ani ai carierei. Baresi a rămas alături de club chiar și în perioadele dificile, când echipa a retrogradat de două ori în Serie B la începutul anilor 1980, contribuind decisiv la revenirea sa în primul eșalon de fiecare dată.

Timp de aproape două decenii, Baresi a fost pilonul defensiv atât al lui AC Milan, cât și al naționalei Italiei. A purtat banderola de căpitan a formației milaneze în cea mai de succes perioadă din istoria clubului și a adunat 81 de selecții în tricoul reprezentativei Italiei.

Ce legături a avut Franco Baresi cu fotbalul românesc

Considerat unul dintre cei mai mari fundași din istorie, Franco Baresi a avut avut întâlniri importante cu fotbalul românesc în carieră.

Debutul său la naționala Italiei a venit chiar împotriva României. Baresi a bifat primul său meci pentru reprezentativa Italiei pe 4 decembrie 1982, într-o partidă cu România, încheiată la egalitate, scor 0-0, din preliminariile Campionatului European. Prima Cupă a Campionilor a cucerit-o împotriva Stelei, 4-0, în 1989. Regretatul fundaș a oferit un interviu în 2011 pentru GSP, unde a vorbit despre Mircea Lucescu.

„Numai că primul meu meci la echipa naţională n-a fost ce-mi doream. Italia era atunci campioană mondială, dar am întâlnit în preliminariile lui Euro '84 un adversar român surprinzător. N-am reuşit să înscriem, fiindcă Lucescu a jucat atunci contra noastră în stil italian. Defensivă foarte bună! Debutul în „squadra azzurra” îţi rămâne în memorie cu fiecare amănunt. Iar pe Lucescu am avut ocazia apoi să-l cunosc bine când a venit să lucreze în Italia. A făcut la Brescia o treabă fascinantă, o echipă în faţa căreia nu era simplu să învingi. Despre Brescia lui Lucescu se vorbeşte deseori şi în ziua de azi, semn că munca lui a lăsat urme. Ştie să-şi aleagă exact jucătorii de care are nevoie pentru ideile lui, iar asta e esenţial pentru un profesionist. Un tehnician pe care-l respect!” , a spus Franco Baresi în 2001, potrivit gsp.ro.

Franco Baresi
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