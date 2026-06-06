Lionel Messi și Cristiano Ronaldo vor bifa în 2026 a șasea participare la o Cupă Mondială, stabilind un record istoric. Totuși, peste ani, turneul ar putea rămâne în memoria fanilor mai ales ca momentul în care Lamine Yamal și-a început propria eră la cel mai înalt nivel.

Cum a devenit Lamine Yamal atât de cunoscut. De unde a pornit și unde a ajuns jucătorul de la naționala Spaniei | Profimedia Images

De la terenurile improvizate dintre blocurile din Mataró până la statutul de superstar mondial, parcursul lui Lamine Yamal este unul dintre cele mai impresionante din fotbalul modern.

Cum a devenit Lamine Yamal atât de cunoscut

În cartierul Rocafonda, aflat la aproximativ 30 de kilometri de Barcelona, familia sa a crezut dintotdeauna în destinul său. Unchiul său, Abdul Nasraoui, ținea în brutăria pe care o administra o replică a trofeului Cupei Mondiale și le spunea clienților că într-o zi nepotul său îl va ridica deasupra capului.

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Convingerea exista cu mult înainte ca Yamal să îmbrace tricoul naționalei Spaniei. În comunitatea locală, mulți erau convinși că băiatul are un talent ieșit din comun, însă la Barcelona primul care a sesizat cu adevărat potențialul său a fost Jordi Roura.

Fostul coordonator al academiei blaugrana a ajuns să-l urmărească după recomandarea unui scouter. Împreună cu colaboratorul său apropiat, Aureli Altimira, a asistat la un meci de selecție în care tânărul Lamine a reușit să iasă imediat în evidență.

La prima vedere, puștiul părea fragil și diferit de ceilalți copii de vârsta lui. Totuși, pe măsură ce jocul avansa, devenea imposibil să nu remarci inteligența și naturalețea cu care se deplasa pe teren. În loc să alerge haotic după minge, găsea spații libere, anticipa fazele și își folosea cu o viteză surprinzătoare piciorul stâng.

Cum a ajuns celebru Lamine Yamal

Una dintre calitățile care l-au făcut special încă din copilărie a fost capacitatea de a dribla. Orele petrecute pe terenurile de beton din cartier l-au obligat să-și dezvolte rapiditatea și controlul mingii. Pentru Roura, acest talent era aproape imposibil de învățat și reprezenta un dar natural.

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Impresiona prin fentele sale și prin ușurința cu care depășea adversarii, iar oficialii Barcelonei au decis rapid că merită să fie legitimat.

Discuțiile cu părinții săi, Mounir Nasraoui, originar din Maroc, și Sheila Ebana, născută în Guineea Ecuatorială, au decurs fără probleme. Lamine era un copil rezervat, chiar timid, pasionat de fotbal și foarte apropiat de bunica sa, Fatima.

Ea a fost cea care a deschis drumul familiei către Spania, stabilindu-se în Rocafonda la începutul anilor ’90 și aducând ulterior și restul membrilor familiei. Chiar dacă viața lui Yamal s-a împărțit între mai multe localități după separarea părinților săi, Rocafonda a rămas locul cu care s-a identificat întotdeauna.

Legătura sa cu cartierul este vizibilă și astăzi. Celebrul gest prin care formează cu degetele numărul „304” reprezintă ultimele cifre ale codului poștal din Rocafonda, un omagiu adus locului în care a crescut.

Mult timp, zona a fost asociată cu probleme sociale și dificultăți economice. Astăzi însă, numele cartierului este cunoscut în întreaga lume datorită lui Lamine Yamal.

Pe străzile sale, copiii continuă să joace fotbal sub privirea unei picturi murale dedicate starului Barcelonei, realizată în 2025. Pentru Jordi Roura, succesul adolescentului nu este o surpriză.

În opinia sa, marii fotbaliști sunt cei care reușesc să păstreze la cel mai înalt nivel bucuria și instinctele pe care le aveau în copilărie. Iar Yamal a fost mereu atras de provocări, simțindu-se cel mai bine atunci când adversarii erau mai puternici și meciurile mai dificile.