Shakira a fost surprinsă într-un filmuleț în care arăta tuturor ce procedee estetice urmează înainte de a intra pe scenă, la fiecare apariție.

Tratamentul estetic pe care Shakira îl urmează înainte de fiecare show. Nu l-a omis nici la Campionatul Mondial 2026 | Profimedia Images

Shakira a electrizat ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial. Momentul artistei a stârnit reacții aprinse în mediul online.

Tratamentul estetic pe care Shakira îl urmează înainte de fiecare show

Shakira a fost una dintre marile atracții ale ceremoniei de deschidere a Campionatului Mondial, după ce a urcat pe scenă în fața zecilor de mii de spectatori prezenți pe Stadionul Ciudad de México. Artista columbiană a interpretat piesa oficială a competiției, „Dai Dai”, oferind un spectacol spectaculos, plin de coregrafii, efecte speciale și energie.

Apariția cântăreței a fost unul dintre cele mai așteptate momente ale serii, mai ales că Shakira are o legătură specială cu fotbalul, fiind de-a lungul timpului vocea mai multor melodii asociate Cupei Mondiale. Publicul din stadion a întâmpinat-o cu aplauze, iar imaginile cu prestația sa au devenit rapid virale pe platformele de socializare.

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Shakira acordă o atenție deosebită îngrijirii pielii înainte de fiecare concert. Artista a dezvăluit în repetate rânduri pe rețelele sociale că urmează un ritual simplu, dar eficient, menit să reducă inflamația, să redea luminozitatea tenului și să îi ofere un aspect odihnit înainte de spectacole.

Pregătirea începe cu utilizarea unui dispozitiv cu lumină roșie (red light therapy), o tehnologie folosită pentru stimularea producției de colagen și calmarea pielii. Acest tratament ajută la diminuarea inflamației și oferă tenului un aspect mai ferm și mai luminos, fiind preferat de numeroase vedete înaintea evenimentelor importante.

Al doilea pas al rutinei este masajul de drenaj limfatic cu piatra Gua Sha. Shakira masează delicat fața și gâtul pentru a elimina excesul de lichide, a reduce aspectul umflat al feței și a contura mai bine trăsăturile. Potrivit artistei, acest obicei o ajută să arate odihnită chiar și după perioade lungi de repetiții și călătorii.

Cum a decurs show-ul la finala Campionatului Mondial 2026

Interpretarea piesei „Dai Dai”, compusă special pentru această ediție a Campionatului Mondial, a fost însoțită de un show impresionant de lumini, dansatori și elemente vizuale inspirate din cultura țărilor gazdă. Organizatorii și-au propus să transforme ceremonia într-un eveniment memorabil, iar momentul artistic susținut de Shakira a reprezentat punctul culminant al deschiderii.

Totuși, prestația artistei nu a fost primită doar cu entuziasm. La scurt timp după încheierea spectacolului, în mediul online au apărut numeroase comentarii, iar utilizatorii rețelelor sociale au început să dezbată intens alegerea piesei și conceptul artistic al ceremoniei.

O parte dintre fani au apreciat energia și profesionalismul Shakirei, considerând că artista a demonstrat încă o dată de ce este una dintre cele mai apreciate cântărețe din lume. Mulți au lăudat vocea, coregrafia și prezența scenică, spunând că momentul a fost demn de un eveniment de asemenea amploare.

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Pe de altă parte, au existat și critici. Unii internauți au susținut că noua piesă oficială nu are impactul hiturilor pe care Shakira le-a interpretat la edițiile anterioare ale Campionatului Mondial și au comparat inevitabil „Dai Dai” cu melodii devenite deja emblematice pentru competiție.

În ciuda opiniilor împărțite, un lucru este cert: apariția Shakirei a fost unul dintre cele mai discutate momente ale ceremoniei de deschidere. În doar câteva ore, imaginile și videoclipurile cu prestația artistei au fost distribuite de mii de ori pe rețelele sociale, iar numele său s-a regăsit printre cele mai populare subiecte de pe internet, arată acest site.