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Cauza morții lui Gabi Mureșan! Fostul fotbalist s-a stins din viață la doar 44 de ani. Ce a dezvăluit autopsia

Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabi Mureșan, fost fotbalist și primar, decedat la doar 44 de ani! Ce spune rezultatul necropsiei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Iulie 2026, 11:00 | Actualizat Duminica, 19 Iulie 2026, 11:39
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Cauza morții lui Gabi Mureșan. Ce a dezvăluit autopsia | Captură Instagram/Hepta
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Vestea venită în dimineața zilei de 9 iulie a zguduit fotbalul românesc și comunitatea din Apold, comuna din județul Mureș pe care Gabi Mureșan o conducea din anul 2020.

Fostul mare fotbalist al CFR-ului s-a stins din viață după ce s-a scăldat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. Inițial, s-a crezut că înecul a fost cauza morții, însă rezultatul necropsiei schimbă complet perspectiva asupra tragediei.

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De ce afecțiune ar fi suferit Gabi Mureșan

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Moartea subită a lui Gabi Mureșan a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales că era cunoscut drept un om atent la sănătate și la stilul de viață. Potrivit informațiilor din presă, în seara în care s-a produs tragedia, Gabi Mureșan a mers la saună alături de prieteni, iar apoi a intrat în apă pentru a se răcori.

Doar că de această dată, Gabi Mureșan nu a mai putut ieși din lac, iar cei care îl însoțeau și-ar fi dat seama de dispariția sa abia după aproximativ o oră, potrivit Cancan.

Intervenția echipajelor de salvare a început miercuri seara, după ora 23:00. Victima a fost găsită și scoasă din apă în jurul orei 01:00. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, după care aceasta a fost transportată de urgență la UPU SMURD Târgu Mureș. Din păcate, eforturile medicilor nu au mai putut schimba deznodământul tragic.

Concluziile medicilor legiști indică faptul că acesta suferea de o afecțiune cardiacă despre care nu avea cunoștință nici el, nici familia sa, iar decesul ar fi fost provocat de un infarct miocardic instalat brusc, nu de înecul suspectat inițial, transmite sursa citată mai sus.

„Obișnuia să facă în fiecare seară saună și pe urmă să facă baie în lac. A făcut infarct și asta a fost. O tragedie. A făcut infarct și suntem șocați, întreaga comunitate”, a dezvăluit viceprimarul comunei Apold, Angela Stan, potrivit Fanatik, citată de gsp.ro.

Durerea a fost uriașă la priveghi. Familia, localnicii, foștii colegi din fotbal și prietenii și-au luat rămas-bun de la cel care a fost campion cu CFR Cluj și un primar respectat.

Duminică, 12 iulie, Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum. Slujba a fost oficiată de un sobor de 30 de preoți, iar în momentul în care clopotele au început să bată, a început o furtună puternică, amplificând atmosfera de doliu.

Locul de veci, aflat pe deal, a fost împodobit cu flori, iar în groapă familia a așezat o bucată de gazon decupată în forma unui teren de fotbal, un ultim omagiu pentru cariera și pasiunea care i-au definit viața, notează Cancan.

Cine a fost Gabi Mureșan

Născut pe 13 februarie 1982, la Sighișoara, Gabriel Stelian Mureșan a avut o carieră importantă în fotbalul românesc. A evoluat pentru formații precum CFR Cluj, Gloria Bistrița și ASA Târgu Mureș, fiind recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați mijlocași defensivi ai generației sale.

În tricoul celor de la CFR Cluj a cucerit trei titluri de campion și trei Cupe ale României, iar evoluțiile sale i-au adus și nouă selecții la echipa națională.

Vestea dispariției sale a fost transmisă cu profundă tristețe și de CFR Cluj, clubul alături de care a cunoscut cele mai mari performanțe din carieră.

„Cu profundă tristețe am aflat despre pierderea tragică a fostului nostru mare jucător, Gabi Mureșan, care a plecat dintre noi mult prea devreme, la doar 44 de ani”, au transmis reprezentanții clubului într-un mesaj de condoleanțe.

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Cauza morții lui Gabi Mureșan. Ce a dezvăluit autopsia

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