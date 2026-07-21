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Le calcă pe urme taților celebri! Cât de bine arată fiicele lui Jean-Claude Van Damme şi Dolph Lundgren

Dolph Lundgren și Jean-Claude Van Damme au fost printre cei mai apreciați actori de filme de acțiune ai anilor 80 și 90, cucerind milioane de fani cu rolurile lor emblematice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 07:30 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 09:22
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Au moștenit frumusețea și disciplina taților celebri! Fiicele lui Dolph Lundgren și Jean-Claude Van Damme au cucerit internetul | Profimedia
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Astăzi, fiicele lor duc mai departe nu doar numele de familie, ci și pasiunea pentru lumina reflectoarelor. Ida Lundgren și Bianca Van Damme și-au construit propriile cariere, însă demonstrează că au moștenit talentul și disciplina părinților celebri.

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Ida Lundgren și Bianca Van Damme, „așa tată, așa fiică”! Cu ce se ocupă cele două tinere

O postare publicată pe pagina de Instagram „scenesharks” le aduce în prim-plan pe Ida Lundgren și Bianca Van Damme, sub mesajul „Like father, like daughter” („Așa tată, așa fiică”).

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Ida Lundgren, fiica actorului suedez Dolph Lundgren, și-a făcut un nume în industria modei. De-a lungul timpului, tânăra a colaborat cu agenții importante și este activă în mediul online, unde împărtășește frecvent imagini din cadrul ședințelor foto și cu rutina sa de fitness.

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Pe lângă modeling, Ida și-a făcut loc și în lumea cinematografiei, urmând pașii celebrului său tată. Aparițiile sale elegante i-au adus o comunitate numeroasă de admiratori.

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De cealaltă parte, Bianca Van Damme, fiica legendarului Jean-Claude Van Damme, a ales un drum apropiat de cel al celebrului său tată. Actriță și pasionată de arte marțiale, tânăra a apărut în mai multe filme de acțiune și este cunoscută pentru condiția fizică excelentă.

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Fiicele lui Dolph Lundgren și Jean-Claude Van Damme au moștenit pasiunea părinților

Deși provin din familii celebre, Ida Lundgren și Bianca Van Damme încearcă să fie apreciate pentru propriile realizări. Cu toate acestea, ambele au rămas conectate la universul care i-a consacrat pe părinții lor.

Ida Lundgren îmbină actoria cu modellingul, în timp ce Bianca Van Damme continuă tradiția familiei în cinematografia de acțiune și în antrenamentele de arte marțiale.

Postarea care le prezintă pe cele două a stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți admiratori remarcând asemănarea cu celebrii lor tați. Totodată, ele sunt apreciate pentru faptul că și-au construit propriul drum profesional.

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