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Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă

Marian Godină a povestit pe rețelele de socializare despre experiența pe care a avut-o la un restaurant din Constanța.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 09:55 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 10:05
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Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă | Antena 1/Captură Instagram
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Fostul concurent de la Survivor 2026 a rămas șocat când a văzut cât costă o gustare la un restaurant aflat la malul mării.

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„Pentru că restaurantul era pe malul mării, la Constanța mai exact, am zis să comand ceva în temă, așa că am ales din meniu preparatul în dreptul căruia scria <<Gustare pescărească>> (platou pentru două persoane) – 180 lei”, a povestit Marian Godină, potrivit Libertatea.

El a dezvăluit și ce conținea platoul, crezând, inițial, că ospătarul a vrut să îi facă o farsă.

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„Conținea icre de crap, icre de știucă parcă, chifteluțe de pește, cârnăciori de pește, pește marinat, zacuscă de pește. Bun, am zis. A venit platouașul, căci platou nu-i pot zice și am început să mănânc, întrebându-mă dacă nu cumva ospătarul mi-a făcut o farsă și vrea să-mi testeze reacția”, a dezvăluit Marian Godină, citat de sursa menționată mai sus.

La un moment dat, acesta s-a gândit chiar să întrebe chelnerul dacă nu cumva a fost adus un alt preparat.

„Văzând că totul era pe bune, i-am zis Georgianei că eu mă duc să întreb dacă aia e gustarea pescărească de două persoane sau a încurcat meniul și a adus meniul de copii”, a continuat Marian Godină.

Soția lui a fost cea care i-a atras atenția. În cele din urmă, Marian Godină s-a resemnat.

„Tu nu ai citit clar că e gustare? Guști o icră, guști un cârnăcior, guști niște pește. Haide, ia loc și gustă. Eu bolovan... Mă mai luam și de oamenii ăia degeaba...”, a încheiat el, potrivit Libertatea.

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Ce salariu are Marian Godină

Marian Godină a vorbit deschis despre viața sa personală și profesională în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde a fost însoțit de soția sa, Georgiana.

Povestea lor a început într-un mod neașteptat. Marian a dezvăluit că a aflat de existența Georgianei după ce a văzut pe Facebook o postare legată de pensionarea tatălui acesteia din cadrul IPJ Brașov. Curios, a întrebat despre ea și, astfel, au început să vorbească online. Deși știau unul de celălalt, nu se cunoscuseră niciodată personal.

La acea vreme, Marian lucra la Poliția Rutieră și spune că ceea ce l-a atras cel mai mult a fost faptul că Georgiana nu era impresionată de popularitatea lui. În schimb, ea își amintește că a apreciat educația lui și simțul umorului.

Cererea în căsătorie a avut loc pe 1 Decembrie și, după cum a mărturisit Marian, a ales să fie un moment clasic, petrecut în intimitatea casei lor. Înainte de a primi răspunsul dorit, polițistul spune că a insistat timp de patru luni.

Subiectul veniturilor lui Marian Godină stârnește frecvent curiozitatea publicului, mai ales că acesta este cunoscut atât pentru activitatea din Poliția Română, cât și pentru cărțile publicate și proiectele online. În cadrul emisiunii nu a fost dezvăluită o sumă exactă, însă Marian Godină a vorbit despre avantajele pe care i le-a adus notorietatea.

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Acesta a precizat că succesul public vine la pachet cu oportunități pe care le apreciază și pentru care este recunoscător. De-a lungul timpului, pe lângă salariul de polițist, Marian Godină a obținut venituri și din vânzarea cărților sale, aparițiile publice și colaborările diverse.

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