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De ce fuge Bianca Drăgușanu de căsătorie după două divorțuri. Declarația surprinzătoare a vedetei

Bianca Drăgușanu explică de ce nu mai vrea să se căsătorească după două divorțuri. Vedeta spune că este fericită și nu mai vede rostul unui nou mariaj.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 14:38 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 14:42
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De ce fuge Bianca Drăgușanu de căsătorie după două divorțuri. Declarația surprinzătoare a vedetei | Facebook
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Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre viața sa amoroasă și a mărturisit că nu își mai dorește să ajungă din nou în fața altarului. Deși de ceva timp este implicată într-o relație cu Gabi Bădălău și, în plan profesional, colaborează cu un atelier specializat în realizarea rochiilor de mireasă, vedeta spune că ideea unei noi căsătorii nu mai face parte din planurile sale.

De ce fuge Bianca Drăgușanu de căsătorie după două divorțuri

După două mariaje încheiate prin divorț, Bianca mărturisește că a devenit mult mai precaută atunci când vine vorba despre iubire și despre angajamentele oficiale. Chiar dacă se declară împlinită pe plan personal și profesional, aceasta consideră că nu mai are nevoie de un act pentru a-și demonstra sentimentele.

„Niciodată! Nu mai vreau, Doamne ferește! Știi cum e cu cea care aruncă buchetul și cea care fuge?! Eu sunt aia care fuge! De ce să mă mai mărit? Dacă am scăpat de două ori, de ce s-o mai fac a treia oară, că mi-e bine așa? Am tot ce-mi trebuie, de ce să mă mai mărit?!”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit VIVA!.

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Declarația surprinzătoare a vedetei

Vedeta este una dintre cele mai urmărite prezențe din showbiz-ul românesc și nu ezită să spună lucrurilor pe nume. În ultimele luni, Bianca și-a extins activitatea profesională printr-o colaborare cu un atelier dedicat rochiilor de mireasă, însă recunoaște că acest domeniu nu a făcut-o să își schimbe opinia despre căsătorie. Dimpotrivă, experiențele din trecut au convins-o că este mai fericită fără presiunea unui nou mariaj.

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Bianca Drăgușanu a fost căsătorită pentru prima dată cu Victor Slav. Cei doi și-au unit destinele în 2013, însă căsnicia s-a încheiat la începutul anului 2014. În ciuda divorțului, au rămas în relații bune de dragul fiicei lor, Sofia, pe care o cresc împreună și pentru care încearcă să păstreze o relație bazată pe respect și comunicare.

Cel de-al doilea mariaj al vedetei a fost cu omul de afaceri Alex Bodi. Relația lor a fost una intens mediatizată, marcată de despărțiri și împăcări, iar în cele din urmă cei doi au divorțat în anul 2020.

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În prezent, Bianca Drăgușanu spune că se simte bine așa cum este și nu consideră că o nouă căsătorie i-ar aduce un plus de fericire. Pentru vedetă, liniștea, independența și echilibrul personal sunt mult mai importante decât un nou drum spre altar.

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