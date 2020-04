Oamenii de știință, avertisment îngrijorător: ”Anul 2020, cel mai călduros din istorie! Care vor fi zonele în care se vor înregistra temperaturi record

Administraţia pentru Oceane şi Atmosferă din SUA a calculat că anul 2020 are o şansă de 75% să fie cel mai călduros an din istorie şi are o şansă de 99,9% să fie în cele mai călduroşi cinci ani de la începutul măsurătorilor.

Căldura s-a manifestat potrivit specialiştilor cel mai pronunţat în începutul de an în Europa de Est şi Asia unde în medie s-au înregistrat temperaturi cu 3 grade mai ridicate decât în medie.

Luna ianuarie, cea mai călduroasă din ultimii 141 de ani

Ianuarie 2020 a fost cea mai călduroasă lună ianuarie din ultimii 141 de ani, spun meteorologii, care anunță că tot anul va fi extrem de călduros.