Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni

Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Administrația Națională de Meteorologie, România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic până la mijlocul lunii decembrie.

Publicat: Duminica, 30 Noiembrie 2025, 13:33 | Actualizat Duminica, 30 Noiembrie 2025, 16:34
Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni | Shutterstock

Specialiștii anunță o lună cu abateri termice pozitive și cu un regim al precipitațiilor variabil, în funcție de regiune. Iată cum va evolua vremea în următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie 2025

Prima săptămână din interval se anunță mai caldă decât în mod obișnuit pentru finalul lunii noiembrie. Temperaturile vor fi peste media specifică pe întreg teritoriul țării, cu o abatere pozitivă mai accentuată în sud-estul României.

Pe partea de precipitații, regiunile sudice vor avea un regim pluviometric excedentar, în timp ce în nordul extrem și sud-estul țării acestea vor fi deficitare. În restul regiunilor, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul normalului.

Citește și: Când va ajunge Ciclonul Adel în România. Ce zone vor mai afectate mai puternic

Săptămâna 1 – 8 decembrie 2025

În prima săptămână de decembrie, meteorologii estimează că temperaturile se vor menține peste normalul perioadei în toate regiunile, cu accent pe zonele montane, unde abaterea pozitivă va fi mai vizibilă.

Cantitățile de precipitații vor fi însă reduse pe tot teritoriul țării. România va traversa astfel o perioadă mai secetoasă, cu un deficit pluviometric generalizat.

Săptămâna 8 – 15 decembrie 2025

Și în această săptămână, vremea rămâne mai blândă decât în mod obișnuit pentru jumătatea lunii decembrie. Valorile termice vor fi ușor peste mediile climatologice în întreaga țară.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi deficitare în special în vestul și nord-vestul țării. Pentru restul regiunilor, regimul pluviometric se va menține apropiat de cel normal.

Săptămâna 15 – 22 decembrie 2025

Săptămâna premergătoare Ajunului Crăciunului aduce temperaturi care intră în normalul acestei perioade. După trei săptămâni dominate de valori peste medie, vremea se aliniază treptat normelor climatologice.

Citește și: Avertizare ANM de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, ploi, vânt puternic și temperaturi scăzute. Ce zone sunt vizate

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în regiunile extracarpatice, însă în celelalte zone vor fi ușor deficitare. Deocamdată, semnele de iarnă autentică sunt discrete, iar probabilitatea unor ninsori consistente rămâne redusă.

În concluzie, până în Ajunul Crăciunului, România va traversa o perioadă predominant mai caldă decât ar fi firesc pentru finalul toamnei și începutul iernii, cu precipitații variabile și, în general, mai puține decât normalul sezonier. Rămâne de văzut dacă ultimele zile din decembrie vor aduce schimbări semnificative sau dacă vom avea parte de un Crăciun mai puțin hibernal.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

