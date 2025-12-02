Antena Căutare
Home News Vremea Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou. Prognoza meteo până la Revelion

Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou. Prognoza meteo până la Revelion

Românii vor avea parte de o perioadă mai blândă din punct de vedere termic în ultimele săptămâni ale lunii decembrie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 13:44 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 16:23
Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou. Prognoza meteo până la Revelion | Shutterstock

Potrivit prognozelor extinse, temperaturile vor fi peste normalul climatologic în toate regiunile țării, în timp ce precipitațiile nu vor aduce mari surprize, situându-se, în general, în jurul valorilor obișnuite pentru acest interval.

Vremea în prima săptămână din decembrie

Prima parte a lunii începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor. Chiar dacă tendința este una ușor atipică pentru începutul iernii, precipitațiile vor fi prezente local în sud-vest, unde regimul pluviometric va fi excedentar. În restul teritoriului, în special în vest și nord-vest, se vor înregistra cantități de precipitații deficitare, potrivit mediafax.ro.

Citește și: Avertizare ANM de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, ploi, vânt puternic și temperaturi scăzute. Ce zone sunt vizate

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna 8 – 15 decembrie: încălzire resimțită mai ales la munte

În a doua săptămână din decembrie, temperaturile medii continuă să se mențină peste normal, iar diferențele față de valorile obișnuite ale perioadei vor fi și mai evidente în zonele montane. Precipitațiile vor fi puține, întreaga țară urmând o tendință deficitară din acest punct de vedere.

Săptămâna 15 – 22 decembrie: vreme blândă pentru mijloc de decembrie

Cu o săptămână înainte de Crăciun, România rămâne sub influența unui regim termic mai cald decât cel obișnuit. Temperaturile medii se vor situa peste valorile normale, iar abaterea pozitivă se va simți din nou mai pregnant în zona montană. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare la scară națională, fără fenomene extreme.

Citește și: Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni

Vremea în prag de Revelion: 22 – 29 decembrie

Perioada dintre Crăciun și Anul Nou aduce un tablou meteorologic relativ calm, cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru ultima săptămână din an. Întreg teritoriul țării se va bucura de o vreme mai blândă, iar precipitațiile, deși prezente, se vor încadra în limite normale pentru finalul lunii decembrie.

Per ansamblu, sfârșitul de an va fi caracterizat de o iarnă mai domoală, cu temperaturi peste medie și cu precipitații fără excese. Deși nu sunt excluse episoadele de vreme rece punctuală sau ninsorile locale, între Crăciun și Revelion România va traversa o perioadă relativ liniștită din punct de vedere meteorologic.

Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Antena 3 Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
SpyNews S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni
Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni
Caltaboș de casă. Rețetă tradițională pentru sărbătorile de iarnă
Caltaboș de casă. Rețetă tradițională pentru sărbătorile de iarnă Catine.ro
Când va ajunge Ciclonul Adel în România. Ce zone vor mai afectate mai puternic
Când va ajunge Ciclonul Adel în România. Ce zone vor mai afectate mai puternic
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Varză călită cu coaste de porc. Rețetă tradițională românească
Varză călită cu coaste de porc. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la... Jurnalul
La 10 ani, Miriam Alice Vultur a filmat un videoclip împreună cu Richard Clayderman: ”Este un vis împlinit”
La 10 ani, Miriam Alice Vultur a filmat un videoclip împreună cu Richard Clayderman: ”Este un vis împlinit” Kudika
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții UseIT
Rețetă de vinete parmigiana sau cum transformi câteva vinete într-un festin italian
Rețetă de vinete parmigiana sau cum transformi câteva vinete într-un festin italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x