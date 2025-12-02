Românii vor avea parte de o perioadă mai blândă din punct de vedere termic în ultimele săptămâni ale lunii decembrie.

Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou. Prognoza meteo până la Revelion | Shutterstock

Potrivit prognozelor extinse, temperaturile vor fi peste normalul climatologic în toate regiunile țării, în timp ce precipitațiile nu vor aduce mari surprize, situându-se, în general, în jurul valorilor obișnuite pentru acest interval.

Vremea în prima săptămână din decembrie

Prima parte a lunii începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor. Chiar dacă tendința este una ușor atipică pentru începutul iernii, precipitațiile vor fi prezente local în sud-vest, unde regimul pluviometric va fi excedentar. În restul teritoriului, în special în vest și nord-vest, se vor înregistra cantități de precipitații deficitare, potrivit mediafax.ro.

Citește și: Avertizare ANM de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, ploi, vânt puternic și temperaturi scăzute. Ce zone sunt vizate

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna 8 – 15 decembrie: încălzire resimțită mai ales la munte

În a doua săptămână din decembrie, temperaturile medii continuă să se mențină peste normal, iar diferențele față de valorile obișnuite ale perioadei vor fi și mai evidente în zonele montane. Precipitațiile vor fi puține, întreaga țară urmând o tendință deficitară din acest punct de vedere.

Săptămâna 15 – 22 decembrie: vreme blândă pentru mijloc de decembrie

Cu o săptămână înainte de Crăciun, România rămâne sub influența unui regim termic mai cald decât cel obișnuit. Temperaturile medii se vor situa peste valorile normale, iar abaterea pozitivă se va simți din nou mai pregnant în zona montană. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare la scară națională, fără fenomene extreme.

Citește și: Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni

Vremea în prag de Revelion: 22 – 29 decembrie

Perioada dintre Crăciun și Anul Nou aduce un tablou meteorologic relativ calm, cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru ultima săptămână din an. Întreg teritoriul țării se va bucura de o vreme mai blândă, iar precipitațiile, deși prezente, se vor încadra în limite normale pentru finalul lunii decembrie.

Per ansamblu, sfârșitul de an va fi caracterizat de o iarnă mai domoală, cu temperaturi peste medie și cu precipitații fără excese. Deși nu sunt excluse episoadele de vreme rece punctuală sau ninsorile locale, între Crăciun și Revelion România va traversa o perioadă relativ liniștită din punct de vedere meteorologic.