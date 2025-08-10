Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru următoarele zile, fiind emise atât coduri galbene, portocalii, cât și unul roșu pentru mai multe județe din țară. Descoperă unde se vor înregistra 41 de grade.

Alertă meteo! Cod roșu de caniculă în două județe | Shutterstock.com

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) tragen un nou semnal de alară pentru români și a emis o serie de avertizări meteorologice pentru zilele următoare.

Descoperă în rândurile de mai jos ce se întâmplă cu temperaturile și în ce zone din țară sunt așteptate temperaturi greu de suportat.

Citește și: Prognoză meteo 11 - 17 august 2025. Cum va fi vremea în România în această perioadă

Alertă meteo! Cod roșu de caniculă în două județe. Când și unde se vor înregistra chiar și 41 de grade

Articolul continuă după reclamă

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis noi mesaje de avertizare pentru mai multe zone din țară, anunțând fenomene severe precum: caniculă, disconfort termic ridicat, vânt puternic și noapte tropicală.

Cod roșu 11 august 2025 ora 10:00 - 12 august 2025 ora 10:00

Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39-41 de grade.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 20-23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală.

Cod portocaliu 11 august 2025 ora 10:00 - 12 august 2025 ora 10:00

Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37-39 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 18-21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală.

Cod galben 11 august 2025 ora 10:00 - 12 august 2025 ora 10:00

Luni (11 august), în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Minimele termice vor fi, în general, de 17-20 de grade, astfel că, pe arii restrânse vor caracteriza o noapte tropicală.

Cod galben 11 august 2025 ora 06:00 - 11 august ora 18:00

În județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50-70 km/h.

Citește și: Fenomene climatice extreme pe toată planeta! Ce se întâmplă în vara anului 2025 și ce avertizări importante au făcut specialiștii

Cod portocaliu 10 august 2025 ora 10:00 - 11 august 2025 ora 10:00

Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 36-39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Cod galben 10 august 2025 ora 10:00 - 11 august 2025 ora 10:00

Duminică (10 august), local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Cod galben 10 august 2025 ora 21:00 - 11 august 2025 ora 06:00

În județele Botoșani, Iași și Vaslui, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...60 km/h.

Sursă: meteoromania.ro

Citește și: Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Ce ne avertizează meteorologii până pe 1 septembrie