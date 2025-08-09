Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo detaliată pentru această săptămână, oferind informații esențiale pentru pregătirea corespunzătoare a zilelor ce urmează.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va fi călduroasă în vestul, nord-vestul, sudul țării și local în centru și în sud-est, iar în rest va fi caracteriată de valor termice specifice datei.

Descoperă în rândurile de mai jos cum arată prognoza meteo până pe 17 august 2025 în țară și în București.

Prognoză meteo 11 - 17 august 2025. Cum va fi vremea în România în această perioadă

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că valorile termice vor fi în creștere, astfel că vremea va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor.

Prognoza meteo pentru toată țara pentru intervalul 11.08.2025 ora 09:00 - 12.08.2025 ora 09:00

Canicula va persista în sud-vestul și local în sudul teritoriului, unde disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, iar în restul țării valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă și se vor apropia de mediile climatologice specifice datei.

Temperaturile maxime vor fi de la 24-25 de grade în nordul Moldovei până spre 40 de grade în vestul și sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 22 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 6 grade.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și pe alocuri averse și descărcări electrice, în prima parte a zilei în Moldova, apoi la munte, în centru și în sud. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, ziua local în vest, est și sud, iar noaptea doar în sud

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 11.08.2025 ora 09:00 - 12.08.2025 ora 09:00

Vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 grade.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu ușoare intensificări.

Prognoza meteo pentru toată țara pentru intervalul 12.08.2025 ora 09:00 - 13.08.2025 ora 09:00

Vremea va fi călduroasă în vestul, nord-vestul, sudul țării și local în centru și în sud-est, iar în rest va fi caracteriată de valor termice specifice datei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și izolat averse și descărcări electrice, ziua, la munte și posibil în regiunile sudice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări, în prima parte a intervalului, în sudul țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea sud-vestică a teritoriului, unde și disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile minime se vor situa între 11 și 22 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 7 grade.

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 12.08.2025 ora 09:00 - 13.08.2025 ora 09:00

Valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior, se vor apropia de cele specifice datei și vor caracteriza o vreme călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări în prima parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade, posibil ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Prognoza meteo pentru toată țara pentru intervalul 13.08.2025 ora 09:00 - 14.08.2025 ora 09:00

Valorile termice vor fi în creștere, astfel că vremea va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară în extremitatea vestică și sud-vestică, unde și disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza la munte, izolat, vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 36 de grade, iar cele minime se vor situa între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade în Dealurile de Vest.

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 13.08.2025 ora 09:00 - 14.08.2025 ora 09:00

Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Tendința evoluției vremii pentru toată țara pentru intervalul 14.08.2025 ora 09:00 - 17.08.2025 ora 09:00

Valorile termice vor fi în creștere, astfel că vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară după-amiaza îndeosebi în vestul și local în sudul țării, unde va fi disconfort termic. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Tendința evoluției vremii pentru București pentru intervalul 14.08.2025 ora 09:00 - 17.08.2025 ora 09:00

Vremea va fi însorită și călduroasă.

