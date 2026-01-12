Antena Căutare
Home News Vremea Cea mai geroasă noapte din an! Prognoza meteo pentru 12-14 ianuarie 2026 pentru București și toată țara

Meteorologii au anunțat faptul că noaptea de luni spre marți (12-13 ianuarie 2026) va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu temperaturi situate între -10 și -20 de grade Celsius. Află cât ține gerul și ce anunță prognoza meteo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 12:46 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 19:20
Descoperă cum va fi vremea între 12 și 14 ianuarie 2026, potrivit specialiștilor | sursa foto: Profimedia

Recent, specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au realizat o prognoză meteo pentru zilele următoare. Potrivit informațiile, în noaptea de luni spre marți, adică 12-13 ianuarie 2026, se vor înregistra temperaturi situate între -10 și -20 de grade Celsius. În București, gradele din termometre vor indica până la -15 grade Celsius. Descoperă în rândurile de mai jos prognoza meteo pentru zilele următoare și află ce fenomene se vor înregistra.

Meteorologii anunță faptul că noaptea de luni spre marți (12-13 ianuarie 2026) va fi cea mai geroasă din an, cu temperaturi ce se vor situa, atât în țară cât și în Capitală, în intervalul -10 și -20 de grade Celsius.

Astfel, Luni (12 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime în general între -8 și 0 grade și ger persistent pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania, unde vor fi valori termice în jurul a -10 grade. Noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie) va fi geroasă în aproape toată țara, cu valori termice cuprinse în general între -19 și -7 grade.

*Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3...5 cm. Marți aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2...8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți, 14 ianuarie 2026, în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40...50 km/h).

Miercuri (14 ianuarie 2026 și joi (15 ianuarie 2026) local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului, au fost informațiile publicate de specialiștii ANM, potrivit meteoromania.ro.

În București, noaptea dintre luni (12 ianuarie 2026) și marți va fi una deosebit de rece, geroasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă va fi de -14...-10 grade. Marți, pe 13 ianuarie 2026, prognoza meteo anunță faptul că vremea va fi în continuare geroasă. Cerul va fi temporar noros și începând cu după amiaza poate să ningă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-2 grade, iar cea minimă de -8...-7 grade Celsius. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață și chiciură.

