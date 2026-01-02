Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni! Ce anunț au făcut meteorologii 

Antena Căutare
Meteorologii au publicat vineri estimările meteo pentru intervalul 5 ianuarie – 2 februarie 2026, iar veștile indică o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât normalul la început, urmată de o revenire treptată la valori apropiate de mediile climatologice.

În prima săptămână, precipitațiile vor fi mai abundente în aproape toată țara, în timp ce ulterior regimul pluviometric se va normaliza.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), prognoza este realizată pe baza datelor furnizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și vizează abaterile săptămânale ale temperaturii aerului și cantităților de precipitații față de media perioadei 2006–2025.

5 – 12 ianuarie 2026: început de an mai rece și cu precipitații multe

În prima săptămână a intervalului analizat, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nordice și nord-estice, dar și local în zonele centrale. În extremitatea de sud-est a țării, temperaturile vor fi ușor peste normal, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor climatologice.
În schimb, precipitațiile vor fi excedentare la nivel național, cu un accent mai pronunțat în regiunile sud-vestice, unde sunt așteptate cantități mai mari de apă.

12 – 19 ianuarie 2026: temperaturi ușor sub normal

În a doua săptămână, temperaturile medii vor rămâne ușor mai scăzute decât cele obișnuite, cu excepția zonelor montane și a regiunilor sud-estice, unde se vor menține valori apropiate de normal.
Din punct de vedere al precipitațiilor, regimul va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile țării.

19 – 26 ianuarie 2026: revenire la normalul termic

Pentru a treia săptămână, meteorologii estimează că temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.
Și precipitațiile se vor încadra în parametri normali pentru acest interval, fără excese semnificative.

26 ianuarie – 2 februarie 2026: final de ianuarie fără surprize

Ultima săptămână din prognoză aduce o stabilizare a vremii. Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de normal în toate regiunile, potrivit news.ro.

ANM subliniază că aceste estimări au caracter orientativ și vizează tendințe săptămânale, nu prognoze zilnice, fiind utile pentru o imagine de ansamblu asupra evoluției vremii în următoarele patru săptămâni.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


