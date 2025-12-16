Cum va fi vremea până pe 12 ianuarie 2026. Când se schimbă vremea și la ce ar trebui să ne asteptăm de Crăciun și Revelion

Antena Căutare
Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au realizat o prognoză meteo în care au informat cum va fi vremea până pe 12 ianuarie 2026. Află detalii despre evoluția vremii în ultima lună din acest an, dar și în prima jumătate a anului viitor.

Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 14:42 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 21:21
Descoperă cum va fi vremea în intervalul 16 decembrie 2025-12 ianuarie 2026 | sursa foto: Profimedia

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au realizat o prognoză meteo detaliată pentru luna decembrie 2025 și ianuarie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos cum se va schimba vremea și cum va evolua până pe data de 12 ianuarie 2026.

Descoperă în rândurile de mai jos prognoza meteo completă pentru București, țară și la munte, inclusiv detalii despre vremea de Crăciun și Revelion.

Meteorologii au transmis prognoza meteo detaliată pentru ultima lună din anul acesta, dar și pentru prima jumătate a lunii viitoare. Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea până pe 12 ianuarie 2025. Află în rândurile de mai jos ce anunță meteorologii pentru fiecare dintre zilele ce urmează atât pentru București, cât și pentru restul țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 16 decembrie 2025 – 22 decembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

În Banat, Crișana, Banat, Transilvania, Dobrogea, Muntenia și Oltenia temperaturile diurne vor fi în creștere în primele zile, astfel că vor atinge o valoare medie de 11-14 grade, în 18 și 19 decembrie. Ulterior se poate observa o scădere a mediei maximelor termice, până în data de 21 decembrie, când se vor înregistra 9 grade

Prognoza meteo pentru săptămâna 22 decembrie 2025 – 29 decembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile sudice, dar și deficitare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În Banat, Crișana , începând cu ziua de 24 decembrie 2025 se remarcă o scădere treptată a temperaturilor maxime, spre o medie de 2...4 grade Celsius. În Moldova, din 23 decembrie 2025, temperaturile vor marca o scădere treptată și sunt estimate valori , în medie, de -5...-3 grade.

Prognoza meteo pentru săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Prognoza meteo pentru săptămâna 5 ianuarie 2026 – 12 ianuarie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în vestul și nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea la munte de Crăciun și până pe data de 28 decembrie 2025

Începând cu 16 decembrie 2025 se conturează însă un proces de scădere treptată a temperaturilor, resimțit atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții. Astfel, de la valori situate peste mediile climatologice specifice perioadei, temperaturile vor evolua descendent, ajungând treptat către valori apropiate de normalul termic al perioadei, urmând ca până la finalul intervalului să se înregistreze maxime, în medie, de -4...-3 grade și minime de -9...-8 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a intervalului de interes, însă va fi în creștere începând cu data de 24 decembrie 2025 și până pe data de 28 decembrie 2025.

Sursa: meteoromania.ro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
