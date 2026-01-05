Avertizare ANM de ninsori, lapoviță, ger și polei. Ce zone se află sub cod portocaliu și cod galben de vreme rea

Meteorologii au emis cod galben și cod portocaliu de vreme rece pentru aproape toată țara. Temperaturile au scăzut considerabil, iar ninsorile au pus stăpânire pe mai multe regiuni ale României.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) aduce noi vești despre vremea din țară la începutul noului an. Se pare că frigul și precipitațiile vor lua cu asalt mai multe zone ale României începând de luni, 5 ianuarie 2026.

Prima săptămână completă din ianuarie vine la pachet cu temperaturi scăzute, ninsori, lapoviță, viscol și polei. Meteorologii au anunțat cod galben și cod portocaliu de vreme deosebit de rece.

„Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10 - 30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20 - 50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5 -15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70 - 80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea. Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.”, au anunțat meteorologii.

Ce zone sunt afectate de codul galben

Astăzi, 5 ianuarie 2026, ora 10:00, a intrat în vigoare un cod galben de ninsori, lapoviță, ger și polei pentru aproape toată țara. Avertizarea meteo este valabilă până marți, 6 ianuarie 2026, ora 10:00.

„Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10 - 20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10 - 20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3 - 10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70 - 85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.”, se arată pe site-ul ANM.

Până când este valabil codul portocaliu de vreme rece

De asemenea, patru județe se află sub cod portocaliu de vreme rece începând de astăzi, 5 ianuarie 2026, ora 10:00. Alerta ANM este valabilă până mâine, 6 ianuarie 2026, ora 10:00.

„În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1400 m, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20 - 30 cm (echivalent în apă de 20 - 30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80 - 90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă.”, au mai anunțat meteorologii.