Home News Vremea Cum va fi vremea până pe 13 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (15 septembrie-13 octombrie)

Cum va fi vremea până pe 13 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (15 septembrie-13 octombrie)

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarele 4 săptămâni, adică pentru perioada 15 septembrie-13 octombrie 2025. Descoperă cum va fi vremea în București și în țară.

Descoperă cum va fi vremea în intervalul 15 septembrie-13 octombrie 2025, potrivit meteorologilor | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni și care este prognoza meteo pentru perioada 15 septembrie-13 octombrie 2025 în țară și în București.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo detaliată, cu informații importante pentru români, indiferent de zona în care se află.

Cum va fi vremea până pe 13 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (15 septembrie-13 octombrie 2025) în țară și în București

Meteorologii au transmis prognoza meteo detaliată pentru perioada următoare. Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea până pe 13 octombrie 2025. Află în rândurile de mai jos ce anunță meteorologii pentru fiecare dintre zilele ce urmează atât pentru București, cât și pentru restul țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Astfel, în țară, luni, pe 15 septembrie 2025, cerul va fi variabil în nordul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 18 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 3...4 grade. Pe alocuri se va forma ceață. Vremea va fi similară și în zilele următoare.

Marți, 16 spetembrie, valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil, iar înnorări și izolat ploi de scurtă durată vor fi doar după-amiaza la munte. Spre seară și mai ales noaptea, nebulozitatea se va extinde și vor fi averse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, local în Oltenia și izolat în Muntenia. Pe areale mici cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ( 45...50 km/h) în vest și izolat în sud-vest, iar în zona montană aferentă, mai ales pe creste, rafale de peste 70...80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 32 de grade, iar cele minime între 9 și 18 grade. Dimineața și noaptea, pe suprafețe restrânse, se va forma ceață.

Miercuri, 17 septembrie, vremea se va răci și va fi în general închisă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales ziua, când se vor semnala averse în jumătatea de est a țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și se pot semnala descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă (rafale de peste 70...80 km/h), iar în prima parte a intervalului, local și în sud-vest, centru și sud-est (viteze de 45...60 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 4 și 14 grade. Noaptea, pe areale mici, se va forma ceață.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo pentru săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo pentru săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.

colaj foto cu imagini de toamna si termometre

Sursa: meteoromania.ro

