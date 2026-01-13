Cum va fi vremea până pe 9 februarie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara. Ce anunță meteorologii

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au realizat o prognoză meteo în care au informat cum va fi vremea până pe 9 februarie 2026. Află detalii complete despre evoluția vremii în țară și în București.

Prognoza meteo pentru săptămâna 13 ianuarie 2026 – 19 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de nord-est, est și de sud-est a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și sudvestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Mai exact, pe 13 ianuarie 2026, va fi ger în Maramureș, nordul Moldovei, pe arii restrânse în Transilvania, Oltenia și Muntenia, precum și la munte. Temperaturile minime se vor încadra între -13 grade în nordul Moldovei și 2 grade în sudul Banatului. Cerul va fi temporar noros și mai ales la începutul nopții va mai ninge slab pe arii restrânse la munte, în centrul și sud-estul țării. La începutul intervalului, izolat în Banat și Oltenia, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ploaie și vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vor fi viteze de 70...80 km/h viscolind zăpada. Pe arii restrânse va fi ceață și chiciură. În București, vremea va fi în continuare deosebit de rece. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -9...-6 grade. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață și chiciură.

În data de 14 ianuarie 2026, v alorile de temperatură vor crește față de intervalul precedent, însă se vor menține sub mediile multianuale în nordul, centrul, estul și parțial în sudul țării. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie pe arii restrânse în Banat și Crișana și mixte în Maramureș, local la munte, precum și în Transilvania și Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea, ce vor favoriza, local, depunerile de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -6 și 6 grade, iar cele minime între -7 și 3 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

În București, valorile de temperatură se vor situa sub mediile multianuale, astfel că temperatura maximă va fi de -2...-1 grad. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -7...-6 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață asociată cu depunere de chiciură.

În data de 15 ianuarie 2026, valorile de temperatură vor continua să crească în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie, în vest și nord-vest și mixte în centru, est și sud-est, precum și la munte. Pe arii restrânse se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 10 grade, iar cele minime între -6 și 3 grade, mai coborâte în nordul Moldovei. În special dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură.

În Capitală, temperaturile vor crește și temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -3...-2 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

În data de 16 ianuarie 2026, valorile termice vor continua să crească ușor în regiunile intracarpatice, însă în restul țării vor scădea față de ziua precedentă, iar noaptea în Moldova și izolat în nord-estul Munteniei va fi ger. Cerul va avea înnorări temporare și local vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie în vest, nord și centru și mixte în sudul teritoriului și la munte. Izolat vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări noaptea în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între -9 grade în nordul Moldovei și 7 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -17 și 2 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură.

În București temperaturile vor fi în scădere, astfel că temperatura maximă va fi de -2...-1 grad. Cerul va avea înnorări temporare și va ninge slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -7...-6 grade. Mai ales dimineața vor fi condiții de ceață.

În data de 17 ianuarie 2026, valorile de temperatură vor fi în scădere, astfel că temperatura maximă va fi de -2...-1 grad. Cerul va avea înnorări temporare și va ninge slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -7...-6 grade. Mai ales dimineața vor fi condiții de ceață. În București, vor exista temporare înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -10...-8 grade.

Prognoza meteo pentru săptămâna 19 ianuarie 2026 – 26 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Prognoza meteo pentru săptămâna 26 ianuarie 2026 – 2 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării

Prognoza meteo pentru săptămâna 2 februarie 2026 – 9 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Sursa: meteoromania.ro