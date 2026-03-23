Vremea se schimbă brusc la final de martie. Un val de aer arctic aduce ger și ninsori în Europa. Ce anunță meteorologii

Finalul lunii martie aduce schimbări bruște de temperatură în Europa. Un val de aer arctic aduce ger și ninsori în mai multe țări, după câteva săptămâni de valori termice ridicate. Iată unde stratul de zăpadă ar putea depăși 50 cm.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 13:07 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 14:20
Finalul lunii martie aduce schimbări bruște de temperatură în Europa | Shutterstock

Vremea se schimbă drastic la final de martie în Europa. Temperaturile ridicate de primăvară vor fi înlocuite de ger și ninsori. Meteorologii anunță că urmează un episod tipic sezonului rece în mai multe țări.

Se vor înregistra temperaturi scăzute, ninsori și ger, care vor afecta până și agricultura. Acest fenomen meteorologic este cauzat de vortexul polar. Un val de aer arctic pune stăpânire pe continent, aducând o vreme rece, potrivit antena3.ro.

Unde va ninge la finalul lunii martie 2026

Valorile mici vor fi resimțite rapid în mai multe țări din Europa. Temperaturile vor avea o scădere de 15 - 20 de grade Celsius în doar câteva zile. De altfel, regiunile în care s-au înregistrat până acum 15 - 20 de grade Celsius se vor confrunta cu valori specifice iernii.

Specialiștii au anunțat ninsori pe arii extinse, în special în Europa Centrală și în Balcani. Mai mult, stratul de zăpadă va depăși 50 de cm în anumite zone, mai ales în cele de munte. Printre țările afectate de vremea rea se numără Franța, Cehia, Slovacia, Polonia, Marea Britanie, Benelux și Germania.

Precipitațiile abundente aduse de un ciclon mediteranean, format în zona Golfului Genova, se vor transforma în ninsori. De asemenea, vor fi condiții de viscol în Balcani.

Odată cu valul de aer arctic, nopțile vor deveni mai rece, cu temperaturi între -3 și -7 grade Celsius. Valorile termice vor ajunge până la -2 grade Celsius în Anglia, iar în Scoția pot fi și mai scăzute.

În Franța și Benelux se pot înregistra valori între -2 și -6 grade Celsius. Minimele vor coborî până la -5 grade Celsius în Europa Centrală.

Cum o să fie vremea în România la finalul lunii martie 2026

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a oferit informații despre vremea din România la finalul lunii martie 2026. Spre finalul săptămânii, valorile termice minime vor ajunge până la -5 grade Celsius în anumite zone ale țării.

„La acest final de săptămână, contăm pe mici variații de la o zi la alta, cu temperaturi minime ce pot coborî până la -5 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 6… 7 grade Celsius în vestul și sud-vestul țării”, a anunțat Elena Mateescu, conform libertatea.ro.

De asemenea, directorul general ANM a precizat că vremea de Paște o să fie frumoasă: „Temperaturile vor fi apropiate de normalul datei din calendar, ceea ce înseamnă că este posibil să atingem 19… 20 de grade Celsius, cu 17… 18 grade Celsius în Capitală”.

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
