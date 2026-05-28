Alertă ANM! Cod galben de ploi torențiale, grindină și vânt puternic. Ce județe sunt vizate de avertizarea meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări meteo de vreme severă pentru mai multe zone ale României. Meteorologii anunță ploi torențiale și intensificări ale vântului.

După temperaturile ridicate din ultimele zile, vremea se schimbă radical în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat două zile de cod galben de averse torențiale și vânt puternic.

Avertizările meteorologice intră în vigoare de astăzi, 28 mai 2026, ora 10:00, și sunt valabile până vineri, 29 mai 2026, ora 23:00.

Ce zone sunt afectate de codul galben de ploi și intensificări ale vântului

Vremea se strică în țară! Ploile torențiale vor lua cu asalt mai multe județe din România. Acestea vor fi însoțite de intensificări ale vântului, descărcări electrice și posibil grindină.

„Joi (28 mai 2026) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45 - 55 km/h, iar în regiunile sudice, pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină.

În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10 - 20 l/mp. Vineri (29 mai 2026), vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală, în general, de 45 - 55 km/h.”, se arată pe site-ul meteoromania.ro.

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și un cod galben de vânt puternic valabil în perioada 29 mai 2026, ora 10:00 – 29 mai 2026, ora 21:00.

„Pe parcursul zilei de vineri (29 mai 2026) vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50 - 70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70 - 90 km/h.”, au mai anunțat meteorologii.

Cum o să fie vreme în București

Temperaturile vor scădea semnificativ și în București față de zilele precedente. Joi, 28 mai 2026, cerul se va menține înnorat, iar pe parcursul zilei sunt șanse să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat cu rafale de până la 40 - 45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 - 25 de grade Celsius, în timp ce minimele vor atinge 9 - 12 grade Celsius.

Vremea va fi răcoroasă în dimineața de vineri, 29 mai 2026, însă temperaturile vor crește pe parcursul zilei. Valorile maxime vor atinge chiar și 25 de grade Celsius.