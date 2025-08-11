Cum va fi vremea până pe 8 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 8 august 2025, prognoza actualizată pentru perioada 11 august – 8 septembrie.

Specialiștii avertizează că valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile vor urca spre pragul de 40°C în anumite regiuni ale țării.

11 – 18 august 2025: Caniculă și disconfort termic accentuat

La începutul săptămânii, canicula va pune stăpânire pe sud-vestul și sudul României. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă disconfort termic accentuat.

Maximele vor varia între 24-25°C în nordul Moldovei și 39°C în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar minimele vor fi cuprinse între 9 și 22°C, mai scăzute în depresiunile intramontane.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nord-est, la munte și în zona subcarpatică din sud, unde izolat vor apărea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în vest, est și sud-est, potrivit observatornews.ro.

Pe ansamblu, valorile termice vor fi peste cele normale pentru această perioadă în toată țara, cu abateri pozitive mai pronunțate în vest. Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

18 – 25 august 2025: Temperaturile rămân ridicate

Și în a doua săptămână a intervalului, mediile termice se vor menține peste normalul climatologic, mai ales în vest și sud-vest. În schimb, în zona Carpaților Orientali sunt așteptate cantități de precipitații ușor excedentare. În vest și sud-vest va continua deficitul pluviometric, iar în restul teritoriului regimul de ploi va fi apropiat de normal.

25 august – 1 septembrie 2025: Vreme apropiată de normal, dar cu ușoare abateri pozitive

În această perioadă, temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât normalul în vest, sud și centrul țării, iar în rest va fi apropiată de valorile obișnuite pentru final de vară. Regimul de precipitații va fi, în general, normal în toate regiunile.

1 – 8 septembrie 2025: Sfârșit de vară blând

Ultima săptămână din prognoza pe termen mediu va aduce valori termice ușor peste media perioadei în vest și sud-vest, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile vor fi apropiate de normal. Precipitațiile vor fi în limitele obișnuite ale începutului de toamnă în cea mai mare parte a țării.