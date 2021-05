Next Star, 29 mai 2021. Marc Patric Mitrașcă este al doilea finalist al sezonului 10

Marc Patric Mitrașcă merge în Marea Finală Next Star, după decizia juraților Next Star. Cel de-al doilea câștigător al serii poate fi votat de public pe aplicația A1. La vot intră doar concurenții care au primit 3 X DA de la jurații Next Star. Cel care strânge cele mai multe voturi de la public, va merge în Finala de Popularitate.

Toți concurenții ediției 2 au avut emoții când au urcat pe scenă, iar Mark a fost marele norocos.

“Fiecare număr a fost special, fiecare număr a fost diferit și de asta trebuie să fiți mândri. Sunteți unici și irepetabili și pentru asta vă felicit”, spune Loredana, căreia i-a revenit decizia grea să anunțe marele finalist în această seară.

Momentul lui Marc Patric Mitrașcă din a doua ediție i-a convins pe jurații Next Star 2021

Mark spune că e fanul emisiunii Next Star și o urmărește încă de când a apărut. Băiețelul a fost concurent Next Star și în urmă cu doi ani, dar din păcate nu a mers mai departe. După ce a mai exersat, Mark a venit să arate ce poate, având un talent nemărginit.

Astăzi s-a întors la Next Star pentru a arăta cât a evoluat. Mark e susținut în culise de mama sa și a lăsat emoțiile deoparte pentru a cânta din tot sufletul. Mark Patrick a interpretat piesa "It’s My Time".

Hotărât și extrem de talentat, Mark a impresionat jurații Next Star cu vocea lui de aur. Loredana avea pielea de găină și lacrimi în ochi.

Cu o voce puternică și notele luate perfect, Mark i-a ridicat în picioare pe jurații Next Star care au rămas profund impresionați de performanța sa. Concurentul Next Star a primit aplauze furtunoase.

Sezonul 10 al emisiunii „Next Star”, de la Antena 1, aduce suprize de proporții mari

Talent show-ul Next Star, prezentat de Dan Negru, a revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor, cu un nou sezon şi cu o nouă generaţie de copii talentaţi, dar și curajoşi.

În fiecare sâmbătă seara, Dan Negru va aduce în fața celor de acasă, dar și a juraților Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, unii dintre cei mai talentaţi copii ai României. Co-prezentator este Șerban Copoț care, pe parcursul show-ului, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

Potrivit regulmentului, cei care obțin maxim trei de DA și cei care obțin minim doi de DA din partea juriului, în fiecare ediție de calificare, au posibilitatea de a merge în Marea Finala. Dupa votul inițial acordat de juriu pentru fiecare concurent/grup care evolueaza, la finalul fiecarei ediții de calificare toți cei care au obtinut maxim 3 și minim 2 voturi de DA vor fi invitați pe scena pentru a fi anunțat câștigătorul care merge în Marea Finala.

De asemenea, concurenții rămași în competiție, care au obținut minimum 2 voturi de DA și maxim 3 voturi de DA din partea juriului și care nu au fost declarați câștigători ai ediției de calificare respective, vor intra la votul publicului pentru șansa de a concura în Finala de Popularitate.

