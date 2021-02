Poftiți la circ, 15 februarie 2021. Giani Kiriță, fugărit și atacat de Nea Marin, cu praștia! Ce a îndurat fostul fotbalist

Însă liniștea nu a durat mult și și-a făcut apariția Nea Marin. Observând că fostul fotbalist a cam început să se relaxeze, gazda emisiunii „Poftiți la circ” de la Antena 1 și-a scos praștia și a pornit un atac nemilos.

„Știam că acuma trage, că îl cunosc. Și am luat-o frate, prin niște capre…Și m-am dus pe câmp, dar ce crezi?! A alergat după mine, deci el chiar voia să tragă în mine să mă rănească. Am dat și eu cu pietre în el, îți dai seama că nu stau așa. El trăgea, eu trăgeam. Am prins un lemn, am dat și iar l-au apucat spumele. M-am dus după o rulotă și am văzut o bicicletă, cu care am prins viteză. Numai că ce să vezi, bicicleta nu avea frâne”, a povestit Giani Kiriță, care a scăpat totuși teafăr din toată această aventură de zile mari.

