Poftiți la circ 2020, ediția 14. Nea Marin le-a trimis la bucătărie, însă Adriana Trandafir și Iuliana Luciu au avut alte planuri

''Și spunând: 'Fă aia! Fă aia!''', a completat colega sa, Adriana Trandafir.

În bucătărie, cele două vedete au avut de curățat scoici și de făcut compoziția pentru clătite. Sora Nicoletei Luciu a vrut să demonstreze că se pricepe cât de cât la aragaz, astfel că starleta cu bust generos și-a arătat îndemânarea și a întors perfect prima clătită.

''Ce ai, mă?! Mă pricep! Mă angajez la clătite'', a spus Iuliana Luciu, mândră de performanța ei.

Și pentru că se zice că după faptă, trebuie să vină și o răsplata, Adriana și Iuliana s-au răsfățat cu un pahar de vin.

''Am făcut salate, am spălat vase, am băut și un șpriț, frate!'', a recunoscut Adriana Trandafir, vedeta care a făcut echipă cu Romică Țociu la Te Cunosc de Undeva.