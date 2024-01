Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 30 ianuarie 2024. Cum a încercat Sonny să-l îmbuneze pe nea Marin. Modul uluitor

Dimineață, nea Marin a decis să îi țină „la respect” pe invitați, după ce cu o seară în urmă l-au chinuit la repetiții. Cum a încercat Sonny să-l îmbuneze pe nea Marin. Modul uluitor prin care italianul a ales să își ceară iertare atunci când a văzut că dansatorul tot nu vorbește cu ei.

„Partea bună în asta e că nu ne mai luăm bătaie, nu ne mai terorizează nimeni”, spune Cătălin Cazacu. Însă tăcerea asurzitoare a fost greu de suportat, așa că Riki a decis să se pună în genunchi în fața gazdei. „Nu ne-a băgat în seamă! Ca și cum nu existam!”, spune Cătălin Cazacu. „Ne-a ignorat total!”

Tăcerea a continuat la masă deși vedetele încercau să poarte cu dialog cu nea Marin: „Deja când am văzut că nu vorbește cu noi, am zis că e groasă situația!”, spune Cătălin Cazacu. „Eu tot ascultam muzica ca să văd ce am de făcut!”, spune nea Marin.

Pentru a detensiona situația, Sonny s-a gândit să facă lucrurile în felul său: „Sonny s-a gândit să fie din nou amuzant și începe să dea și el play la telefonul lui pe muzică religioasă. Mă gândesc că e modul lui de-aș cere iertate lui nea Marin!”, spune Andreea Antonescu.

„Muzica din biserică m-a dus cu gândul la părintele Adrian!”, spune Sonny, care imediat a pus mâna pe telefon și l-a sunat: „Părinte, ieri am greșit un pic și ne cerem iertare. Dacă ne poți ajuta cu o rugăciune!”, îi cere Sonny.

„Am spus o rugăciune, ne-am cerut iertare, nimic!”, spune Sonny.

Nea Marin a decis că nu va discuta deloc cu băieții și comunicarea se va ține prin Andreea Antonescu, Mădălina și Dan Badea.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon de Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Marin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral pe AntenaPLAY.

Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Marin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Marin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Marin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari.

