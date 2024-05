Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezonul 10, 20 mai 2024. Nea Marin și-a luat revanșa după 12 ani. Ce i-a făcut lui Vârciu

Nea Marin îi plătește cu aceeași monedă lui Liviu Vârciu. Cum reacționează tânărul la o farsă pe care i-a făcut-o el prima dată lui nea Mărin.

Noile episoade ale sezonului 10 vor fi difuzate în fiecare luni, marți și miercuri, ȋncepând din 20 mai, la Antena 1.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezonul 10, 20 mai 2024. Coregraful nu a uitat ce s-a întamplat în urmă cu mai bine de un deceniu

Nea Marin este surprins lângă mașina lui Liviu Vârciu.

„Ce faci, mă, acolo?” strigă Liviu. „Nu mai face așa!”

Bărbatul îi dezumflă o anvelopă, luându-și revanșa pentru o întâmplare mai veche. Însă Vârciu se apără, invocând vârsta pe care o avea la vremea respectivă.

„Eu am făcut treaba asta acum 12 ani”, se apără Liviu. „În prima emisiune, când am fost la nea Marin. (...) Eu am fost primul care a început această dragoste frumoasă între mine și nea Marin prin a-i dezumfla roțile de la mașină.”

„Du-te, mă, și culcă-te”, îi spune Liviu lui nea Marin. „Liniștește-te un pic.”

„Trebuie să stai de vorbă cu un psiholog”, susține Liviu.

Tot ce trebuie să știi despre sespre sezonul 10 Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea!

Începând cu 20 mai, nea Marin revine la Antena 1 cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi!, difuzate în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral în AntenaPLAY.

Alături de nea Marin, în această aventură, vor fi Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe, care, alături de echipe, vor străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea.

Fascinat de locuri frumoase, autentice și de tradițiile fiecărei zone în parte, nea Marin a mărturisit: „Este prima dată când ajung la Corbu și abia aștept să descopăr zona. Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat.”

În noile episoade ale sezonului 10, difuzate luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele patru vedete pe care nea Marin le pofteşte alături de el în Dobrogea sunt Ruby, Jador, Adriana Trandafir și Patrizia Paglieri.

Cum se vor descurca vedetele şi care vor fi provocările cărora trebuie să le facă față, dar și cum se vor înțelege cu nea Marin, telespectatorii vor putea afla urmărind noile episoade ale emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Dobrogea! Sezonul 10, din 20 mai, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY!