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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Cum a ajuns Anda Adam să facă o muncă „de bărbat”

Anda Adam a schimbat scena și ținutele sexi pe o "muncă de bărbat".

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 August 2026, 20:58 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 21:48
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Cum a ajuns Anda Adam să facă o muncă „de bărbat” | antena 1
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Concurenții de la „Poftiți pe la noi!” au trecut de la karturi la ferma de melci.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Cum a ajuns Anda Adam să facă o muncă „de bărbat”

Noua echipă de la „Poftiți pe la noi!” a avut parte de o săptămână plină de surprize. După ce Nea Mărin i-a provocat la o competiție de karturi, concurenții au descoperit că aventurile nu se opresc aici. Dacă la început unii se temeau că vor ajunge să curețe prin gospodării sau să se ocupe de animale, provocările pregătite pentru ei s-au dovedit mult mai diverse.

Prima probă a săptămânii a fost cea de karturi, pe un circuit cu 15 viraje, omologat atât pentru agrement, cât și pentru competiții. Giulia și Vlad s-au arătat încântați de alegerea lui Nea Mărin, mai ales că amândoi sunt pasionați de mașini, motoare și karturi.

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„Tot ce înseamnă mașini, karturi, motoare, nouă ne place”, a spus Giulia, care a intrat rapid în competiție. După prima tură, pe care a considerat-o una de încălzire, concurenta a prins curaj și a decis să accelereze. Obiectivul ei a fost clar: să o depășească pe Anda Adam.

„Obiectivul meu era s-o întrec o tură pe ea”, a mărturisit Giulia. Anda, la rândul ei, a fost atentă să nu forțeze prea mult din prima, pentru a nu ieși de pe circuit.

Competiția a avut și momente neașteptate. Echipa roșie era deja în întârziere, iar atunci când a venit rândul lui Liviu Vârciu să pornească, motorul kartului i-a făcut probleme. Liviu a glumit pe seama situației și a dezvăluit că mama sa a lucrat într-un garaj, iar fratele său este pilot.

Ce au făcut concurenții cu melcii la fabrică

După aventura de pe circuit, concurenții au ajuns la o fermă de melci, unde au avut parte de o experiență complet diferită. Aici au aflat că melcii sunt colectați din natură, apoi sunt procesați și trimiși mai departe în țări precum Franța și Italia.

Pentru Anda Adam, activitatea nu a fost deloc ușor de acceptat. Artista și-a imaginat că lucrurile vor fi mult mai simple și că va trebui doar să ia melcii cu mâna. Când a înțeles însă ce se întâmplă cu aceștia, a recunoscut că situația i-a creat un disconfort.

„Nu pot să merg undeva unde ăștia îi omoară. Știi de ce? Ca să-i mănânce”, a spus Anda.

Joseph a avut însă o reacție total diferită: „Eu ador să mănânc melci”.

Și Vlad Huidu a avut o legătură personală cu activitatea. El a povestit că, la vârsta de 10 ani, făcea astfel de activități împreună cu bunica sa. Mai mult, chiar și soția lui păstrează un pulover croșetat de bunica sa.

În timp ce concurenții încercau să se adapteze noii provocări, au apărut și glumele.

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Pe lângă probele principale, echipa a avut parte și de momente amuzante. Anda Adam a vopsit cauciucuri alături de Sonny și Rikkito, în timp ce atmosfera dintre concurenți a fost presărată constant cu glume și replici spontane. Astfel, o nouă zi la „Poftiți pe la noi!” le-a adus participanților o combinație neașteptată de adrenalină, muncă și experiențe pe care cu siguranță nu le vor uita prea curând.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Giulia și Anda Adam au dat ținutele de scenă pe hainele motto...
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