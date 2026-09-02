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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 2 septembrie 2026. Final de sezon! Ce i-a transmis Liviu lui Nea Mărin

Ploaia torențială le-a dat planurile peste cap concurenților, chiar la finalul sezonului. Cum s-au distrat la petrecerea de după competiție și ce mesaj emoționant a transmis Liviu?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 23:00 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 23:03
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 2 septembrie 2026. Final de sezon! Ce i-a transmis Liviu lui Nea Mărin | Antena 1
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La finalul plimbării cu Mocănița, concurenții s-au întors la locul în care îi aștepta grătarul pregătit pentru petrecerea de final. Dacă până atunci atmosfera fusese una relaxată, întoarcerea le-a adus o surpriză pe care nu o aveau în plan: o ploaie torențială.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 2 septembrie 2026. Final de sezon

Concurenții au fost nevoiți să scoată rapid pelerinele de ploaie și să găsească soluții pentru a putea continua pregătirile. Chiar dacă vremea le-a dat planurile peste cap, aceștia nu s-au lăsat descurajați și au continuat petrecerea.

Liviu și-a pus șorțul și s-a ocupat de grătar, pregătind mâncarea pentru colegii săi și, în special, pentru câștigătorii competiției, care se aflau încă în Mocăniță. În timp ce Liviu și Andrei au înfruntat ploaia torențială pentru ca masa festivă să fie pregătită, Sonny și Rikito au avut parte de un moment cu totul diferit.

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Cei doi s-au bucurat de un concert la saxofon chiar în Mocăniță, transformând călătoria într-un moment de sărbătoare. Astfel, chiar dacă vremea nu a ținut cu ei, concurenții au găsit motive să se bucure de finalul competiției.

Toți concurenții s-au reunit la petrecerea de final

La petrecere s-au alăturat și ceilalți concurenți. Bella Santiago, Nicu, Giorgiana și Romica au venit să sărbătorească alături de colegii lor, iar întreaga echipă s-a reunit în jurul grătarului.

După toate probele și provocările din timpul competiției, momentul a fost unul de relaxare și voie bună. Concurenții au lăsat rivalitățile deoparte și au profitat de ocazie pentru a petrece împreună și pentru a marca finalul sezonului.

Liviu a avut și un mesaj emoționant la finalul acestei experiențe, vorbind despre relația sa cu Nea Mărin și despre sentimentele pe care i le-a lăsat competiția.

„După 16 ani lângă tine e ca la început. E cea mai frumoasă zi din viața mea că a luat sfârșit această emisiune. Tocmai de asta ai și câștigat, Nea Marine, ești uns cu toate alifiile. Dacă n-ai fi fost aici, nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat niciodată. Eu am spus și repet de fiecare dată, de-abia aștept să se termine Nea Mărinul și să înceapă. Nu știu cum să vă explic, starea asta pe care o am de ceartă cu mine. E un rău necesar. Te iubim”, a spus Liviu la finalul sezonului.

Astfel, ultima zi de competiție a fost una plină de emoții, râsete și momente neașteptate, demonstrând că, dincolo de întrecere, concurenții au format legături care vor rămâne și după încheierea emisiunii.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 2 septembrie 2026. Concurenții au avut parte de o experiență inedită cu mocăniț...
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