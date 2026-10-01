Gigi Becali avea cu totul alt plan pentru terenurile care l-au făcut bogat. Ce voia să facă, de fapt, cu ele

Gigi Becali avea un cu totul alt plan pentru terenurile care aveau să-l îmbogățească! Nu visa la afaceri imobiliare și nici nu bănuia cât vor ajunge să valoreze. Voia mii de oi, sute de vaci și o fermă uriașă. Apoi, o singură tranzacție i-a arătat ce avea, de fapt, în mâini. Află povestea surprinzătoare din spatele averii lui Gigi Becali!

Gigi Becali a ajuns să câștige sume importante din terenurile cumpărate în zona de nord a Bucureștiului, însă spune că, atunci când a început să investească în pământ, nu se gândea la boom-ul imobiliar care avea să transforme radical zona. Planul său era cu totul diferit: își dorea să aibă o fermă foarte mare, cu mii de oi și sute de vaci. Potrivit declarațiilor sale, terenurile erau cumpărate în primul rând pentru animale, nu pentru a specula dezvoltarea imobiliară a Bucureștiului.

„Eu visam să am fermă, știam eu că o să ajung milionar? Fermă voiam, 2-3000 de oi, 2-3000 de vaci și am început să cumpăr. Am luat CAP-ul de la Tunari, cu vreo 100 de vaci și 800 de oi. Și apoi hai să cumpăr teren, păi unde să pască animalele, nu trebuie teren? De aceea am cumpărat, pentru animale, pe cuvânt că nu m-am gândit vreodată că o să aibă nu știu ce valoare, de ce să mint?”, a declarat Gigi Becali într-un interviu pe TikTok, potrivit imasport.ro.

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Povestea surprinzătoare din spatele averii lui Gigi Becali

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Povestea îmbogățirii lui Becali a început însă cu afacerile pe care le-a făcut după Revoluția din 1989. Patronul FCSB a povestit că a început să câștige bani din comerțul cu mărfuri aduse din Turcia și Germania, într-o perioadă în care produsele din import erau foarte căutate la noi în țară.

„Eu făceam mulți bani din comerț. Când lumea mergea cu Dacia, eu aveam bani și mergeam cu camionul. Și când lumea aducea cu Dacia, de câștigau 3.000 de dolari, cu săpunuri, blugi, cutare, ce luau ei, aparate. Că atunci se vindea orice.

Eu m-am dus o dată cu un tir și pe urmă m-am dus cu două tiruri. Pe urmă cu 5 tiruri, pe urmă am adus vreo 3 tiruri din Germania numai cu aparatură electronică și făceam bani mulți… În anii ’90, ’91, ’92”, a declarat Becali pentru contul de TikTok al lui Mihai Neamțu, citat de as.ro.

Cu banii câștigați din comerț, Becali spune că și-a îndreptat atenția către un proiect care nu avea, cel puțin inițial, legătură cu marile afaceri imobiliare. Visa la o fermă foarte mare, cu aproximativ 2.000 - 3.000 de oi și 200 - 300 de vaci. A cumpărat inclusiv CAP-ul de la Tunari, iar ferma ar fi ajuns să aibă în jur de 100 de vaci și sute de oi. Odată cu creșterea numărului de animale, a apărut și nevoia de mai mult pământ. Așa a început să cumpere terenurile care aveau să capete mai târziu o valoare mult mai mare decât își imagina la momentul respectiv.

Momentul în care Becali spune că a înțeles cât poate valora un teren

Gigi Becali a povestit care a fost exact momentul în care și-a dat seama cât poate valora un teren. Latifundiarul își amintește un episod legat de un teren de aproximativ 5.000 de metri pătrați pe care spune că îl cumpărase cu circa 2.000 de dolari, în zona centurii Bucureștiului.

În jurul anilor 1995–1996, o companie ar fi căutat un teren pentru construirea unui depozit, iar Becali spune că a aflat că putea cere aproximativ 10 dolari pentru fiecare metru pătrat, ceea ce ar fi însemnat 50.000 de dolari pentru întreaga suprafață.

Suma i s-a părut atât de mare în comparație cu cei aproximativ 2.000 de dolari plătiți inițial, încât spune că i-a fost jenă să ceară 50.000 de dolari. A cerut 25.000 de dolari, iar cumpărătorii ar fi acceptat imediat.

„A fost explozia asta în '96-'97. Prin '95-'96 am vândut eu primul teren. Era o companie care avea birourile la Athenee Palace. Voiau să facă un depozit de detergent, de ce vindeau ei atunci. Era o firmă grecească. Eu eram la cazino și jucam la cazino. Acolo era un crupier.

Crupierul era băiatul directorului de la firma asta. El mi-a zis: 'Bă, nea Gigi, tata vrea să ia un teren pe la mata pe acolo, că vrea să facă un depozit. Uite, îți dau numărul lui.' L-am sunat, au venit ei și le-am arătat un teren pe centură p-acolo, pentru că eu cumpăram pe oriunde, nu conta.

Aveam unul răzleț de vreo 5000 de metri pătrați. Eu dădusem 2000 de dolari pe el. Mi-a zis băiatu' directorului să-i cer 10 euro pe metru pătrat, că o să-mi dea, că așa ar fi vorbit grecii între ei. Eu am calculat că ar veni vreo 50.000 de dolari.

Eu dădusem 2000 și să cer 50.000? Mi-a fost rușine să cer atâția bani. Și am cerut 25.000 de dolari. Ei au mers, au filmat terenul, nici n-au mai negociat. Mi-au dat 25.000 de dolari. Când am văzut eu, am lăsat totul, am vândut marfă, am vândut tot, tot, nu mă mai interesa nimic. Și am început să cumpăr teren după teren, dă-i și cumpără, dă-i și cumpără”, a povestit Gigi Becali pe TikTok, citat de stiridiaspora.ro.

Pentru Becali, acesta ar fi fost unul dintre momentele în care a început să vadă terenurile într-o lumină diferită. La acel moment spune că a realizat că pământul putea deveni o investiție extrem de profitabilă și s-a concentrat tot mai mult pe achiziții de terenuri.

Astfel, ceea ce pornise ca un proiect legat de o fermă s-a transformat treptat într-o activitate care avea să-i aducă tranzacții de ordinul milioanelor. Pe măsură ce nordul Capitalei s-a dezvoltat, terenurile din zone precum Pipera și Băneasa au devenit tot mai valoroase.

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