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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 2 septembrie 2026. Concurenții au avut parte de o experiență inedită cu mocănița

Concurenții de la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” au avut parte de o experiență neașteptată la final de sezon. Cum s-au distrat în Mocăniță?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 22:25 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 22:45
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 2 septembrie 2026. Concurenții au avut parte de o experiență inedită cu mocănița | Antena 1
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Concurenții au avut parte de o experiență cu totul inedită la finalul sezonului doi din „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”. După săptămâni întregi de probe, provocări și momente tensionate, aceștia au avut ocazia să se bucure de o plimbare cu Mocănița, într-un cadru special.

Concurenții au avut parte de o experiență inedită cu mocănița

Liviu și Andrei au fost nevoiți să pregătească mobilierul pentru petrecerea organizată în cinstea echipei câștigătoare. Căpitanii echipei galbene, Sonny și Rikito, au venit să le dea o mână de ajutor, iar împreună au pus la punct toate detaliile pentru momentul festiv.

După ce au terminat pregătirile și au aranjat platourile cu mâncare, Liviu și Andrei s-au urcat în Mocăniță. Cei doi au luat cu ei mai multe preparate, inclusiv platouri cu mâncare și șuncă, pentru a se bucura de o masă chiar în timpul călătoriei.

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Li s-au alăturat ulterior și Sonny, Rikito și Nea Mărin, iar atmosfera s-a transformat rapid într-una de sărbătoare. Concurenții au avut parte de momente de relaxare și au profitat de ultima experiență împreună pentru a depăna amintiri din timpul competiției.

Echipele au călătorit în vagoane diferite

Plimbarea cu Mocănița a avut și un detaliu care a amintit de competiția de până atunci. Echipa câștigătoare a mers într-un vagon, în timp ce echipa pierzătoare a ocupat un alt vagon.

Chiar dacă întrecerea se încheiase, spiritul competitiv nu a dispărut complet. La un moment dat, Rikito, Sonny și Nea Mărin s-au alăturat în vagonul lui Liviu și Andrei, iar toți au continuat să se bucure de experiență.

Călătoria cu Mocănița a devenit astfel unul dintre momentele speciale de la finalul sezonului doi „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”. După toate probele și provocările prin care au trecut, concurenții au avut ocazia să lase competiția deoparte și să se bucure împreună de o experiență memorabilă.

Finalul sezonului a venit cu voie bună, mâncare, peisaje spectaculoase și o plimbare cu Mocănița, într-un moment care a reunit concurenții după o perioadă intensă de competiție.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 2 septembrie 2026. Ce echipă a câștigat ultimul joc din această competiție... Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 2 septembrie 2026. Final de sezon! Ce i-a transmis Liviu lui Nea Mărin...
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