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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Cum au reacționat Giulia și Anda Adam la farsele lui Nea Marin

În această ediție Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Giulia și Anda Adam au fost nevoite să facă față farselor lui Nea Marin. Cum au scăpat cele două.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 August 2026, 20:07 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 20:35
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Cum au reacționat Giulia și Anda Adam la farsele lui Nea Marin | antena 1
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O nouă săptămână vine cu o nouă serie de concurenți la „Poftiți pe la noi!”, iar participanții sunt pregătiți să descopere ce le-a pregătit Nea Mărin.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Cum au reacționat Giulia și Anda Adam la farsele lui Nea Marin

Pentru unii dintre ei, aventura începe cu emoții puternice și cu presimțirea că lucrurile nu vor fi deloc ușoare.

Este pentru prima dată când o parte dintre concurenți participă la acest concurs, motiv pentru care așteptările sunt amestecate cu multă teamă. Giulia a recunoscut că este foarte fricoasă și că, înainte de a începe, se așteaptă la ce este mai rău. Nici Rikkito nu a ascuns faptul că era speriat, în timp ce Joseph a mărturisit că abia așteaptă să înceapă aventura.

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Startul nu a fost însă lipsit de peripeții. „Din start, am pornit cu dreptul”, a spus Nea Mărin, în stilul său caracteristic, dând de înțeles că participanții vor avea parte de multe surprize.

Anda Adam a povestit despre o experiență mai puțin obișnuită, amintind că a avut acasă atât un șarpe, cât și un șoricel. Reacția colegilor nu a întârziat, iar dorința de a primi un astfel de „cadou” a devenit rapid motiv de glumă.

Atmosfera a fost condimentată și de replicile concurenților. Andrei a povestit că Nea Marin s-a chinuit să-i dea în cap, dar a ajuns să-l lovească în ochi, experiența fiind una pe care nu și-ar dori-o nimeni la prima oră a dimineții. Liviu Vârciu a descris, la rândul său, momentul în care „acest coșmar a intrat peste mine, cu tot cu scaun”.

Ce cred concurenții că îi așteaptă la „Poftiți pe la noi!”

Concurenții încearcă să ghicească încă de la început ce misiuni le va pregăti Nea Mărin. Anda Adam se teme că vor ajunge să muncească serios și spune, în glumă, că „azi minerim, pe bune”. Giulia speră ca echipa să nu fie trimisă din prima zi la o fermă, în timp ce Liviu Vârciu avertizează că este gata să le strice cheful dacă lucrurile devin prea solicitante.

Unii dintre participanți îl privesc pe Nea Mărin cu o combinație de afecțiune și teamă. Unul dintre concurenți l-a comparat cu un bunic care ar trebui să-i trateze bine, dar care poate veni oricând cu „un par și cu un somnifer pe spate”. Anda Adam știe deja că, atunci când vine vorba despre Nea Mărin, trebuie să se aștepte la „chestii tradiționale”.

Giulia a venit și cu un sfat primit de acasă: mama ei i-a spus să îl pupe și să îl îmbrățișeze pe Sony.

Nici dinamica dintre concurenți nu a fost trecută cu vederea. Andrei a remarcat că în această ediție sunt „două cupluri frumoase”, în timp ce Giulia a glumit pe seama lui Liviu Vârciu, despre care spune că întârzie „de când îl știu”.

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Cu multe emoții, glume și temeri legate de muncile care îi așteaptă, noua echipă pornește într-o aventură în care nimeni nu știe exact ce urmează. Un lucru este însă sigur: la „Poftiți pe la noi!”, concurenții nu au timp să se plictisească.

Diseară, la 20:30, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se marchează o nouă premieră: ”Niciodată n-am avut două f... Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Giulia și Anda Adam au dat ținutele de scenă pe hainele motto...
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