Giulia și Anda Adam au renunțat la ținutele de scenă pentru hainele motto în acest episod din Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Giulia și Anda Adam au dat ținutele de scenă pe hainele motto | antena 1

Concurenții de la „Poftiți pe la noi!” au schimbat munca de la fermă cu o cursă de karturi

Giulia și Anda Adam au dat ținutele de scenă pe hainele motto

Noua echipă de la „Poftiți pe la noi!” a avut parte de o surpriză încă din primele momente ale unei noi probe. Dacă participanții se așteptau la muncă prin gospodării, curățat sau alte sarcini specifice emisiunii, Nea Mărin le-a pregătit o provocare cu totul diferită: o competiție de karturi.

Primele reacții au venit încă de la sosirea concurenților. Huidu a avut impresia că echipa a ajuns în București, în timp ce Anda Adam încerca să ghicească ce sarcini îi vor aștepta. „Să vezi că ne pune la curățat de porumbi”, a spus aceasta, pentru ca imediat să realizeze că ar putea fi vorba, de fapt, despre o vacă și despre muncile unei ferme: mulsul animalelor sau strângerea bălegarului.

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Surpriza a fost cu atât mai mare când concurenții au descoperit că prima probă a săptămânii urma să se desfășoare pe o pistă de karturi.

Traseul are 15 viraje și este omologat atât pentru karturi de agrement, cât și pentru competiții. Nea Mărin a pregătit o probă în care îndemânarea, viteza și spiritul competitiv urmau să facă diferența.

Ce spun concurenții despre proba de karturi

Pentru Giulia și Vlad, provocarea s-a potrivit perfect cu pasiunile lor. Giulia a fost impresionată de alegerea făcută de Nea Mărin și s-a întrebat, amuzată, de unde știe acesta despre karturi.

„Tot ce înseamnă mașini, karturi, motoare, nouă ne place. Și dacă aveam de condus, de montat, de făcut curat, toate ne-ar fi plăcut”, a spus Giulia.

Liviu Vârciu a remarcat, la rândul său, că Giulia și Vlad sunt printre cei mai competitivi concurenți. Pentru Vlad, partea tehnică a probei nu a reprezentat o mare dificultate, mai ales că lucrează în domeniu și era obișnuit cu astfel de situații. „Pentru mine, e o chestie relativ ușoară”, a explicat el.

Competiția a început însă cu o apariție spectaculoasă a lui Nea Mărin, care i-a surprins pe concurenți. Anda Adam a mărturisit că acesta „și-a făcut o intrare” care i-a lăsat fără cuvinte.

Regulile au fost explicate de Constantin: concurenții trebuiau mai întâi să monteze karturile, după care să le piloteze. Fiecare membru al echipei urma să ajungă, pe rând, la volan, iar câștigătoare avea să fie echipa care reușea să încheie cât mai repede ambele etape ale probei. Numărul karturilor a fost stabilit în funcție de componența echipelor: patru karturi pentru fiecare echipă.

Joseph a remarcat și el schimbarea de direcție a lui Nea Mărin, spunând că acesta pare să fi renunțat pentru moment la „tradițiile” sale.

În timpul jocului, scorul era strâns. La jocul cu numărul 13, Nea Mărin anunța că echipa roșie conducea cu 6-5. Anda Adam și Joseph făceau parte din echipa roșie, iar Anda s-a bucurat că formația sa avea avantaj.

Nea Mărin a intrat și el în rolul de ajutor, anunțând că îl va sprijini pe domnul Constantin. În cazul lui Vlad, experiența tehnică l-a ajutat în etapa de montare a kartului. După ce toate detaliile au fost puse la punct, concurenții au trecut la partea cea mai așteptată.

„S-a dat start și a început nebunia”, a anunțat Nea Mărin, iar pista de karturi s-a transformat imediat în terenul unei competiții intense.