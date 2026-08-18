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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Cum au reacționat Anda Adam și Giulia în fața celei mai noi provocări

Anda Adam și Giulia au reacționat într-un mod neașteptat când au văzut la ce probe vor fi supuse în cea mai nouă ediție de la Poftiți pe la noi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 21:30 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 20:39
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Cum au reacționat Anda Adam și Giulia în fața cele mai noi provocări | antena 1
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Haos în piață pentru concurenții de la „Poftiți pe la noi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Cum au reacționat Anda Adam și Giulia când au văzut cea mai nouă provocare

O nouă provocare le-a pus la încercare răbdarea, atenția și spiritul de echipă al concurenților de la „Poftiți pe la noi!”. De această dată, participanții au fost trimiși în piață, unde au avut de găsit mai multe obiecte de pe lista pregătită de Nea Mărin. Misiunea părea simplă la prima vedere, însă aglomerația și multitudinea de produse au transformat rapid totul într-o adevărată cursă contra cronometru.

Liviu Vârciu era convins că echipa lui poate avea un avantaj, însă totul depindea de cât de repede se descurcau Anda Adam și Joseph în piață. „Nu cred că Giulia și Vlad pot construi mai repede decât noi, depinde de Anda și Joseph cât de repede se descurcă în piață”, a spus Liviu.

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Pentru Anda, experiența a fost una extrem de agitată. „Era o hărmălaie, erau de toate pentru toți. Era ceva, efectiv, noi o să căutăm acul în carul cu fân”, a povestit concurenta.

Nici Rikkito nu a avut parte de un start prea ușor. Acesta a recunoscut că nici măcar nu știa cum arată doi dolari din Singapore, însă echipa a început imediat să caute obiectele de pe lista lui Nea Mărin. Printre acestea se aflau un tirbușon și o perie de covoare.

Cum s-au descurcat concurenții la „Poftiți pe la noi!”

În timp ce Anda și Joseph încercau să se descurce printre tarabe, Giulia avea propria provocare. Concurenta trebuia să se ocupe de niște țevi care urmau să fie montate, însă la început nu și-a dat seama exact cum trebuiau asamblate. După ce a primit un mic ajutor din exterior, a reușit să înțeleagă mecanismul și să continue proba.

Și Sonny a avut un început bun, reușind să ajungă înaintea lui Anda și Joseph la prima tură. Pentru Liviu Vârciu, însă, ritmul competiției a fost suficient pentru a-l aduce într-o stare de „depresie”, după cum a glumit acesta.

În piață, fiecare secundă conta. Anda a răscolit printre produse în căutarea unei perii, doar pentru a descoperi că obiectul pe care îl găsise nu era cel potrivit. „Ăla nu e de covor, mamă, păi tu nu vezi?”, a reacționat ea.

Lucrurile s-au complicat și mai mult atunci când concurenții au fost trimiși în direcții diferite. La un moment dat, Anda a primit un nou bilețel, iar următoarea misiune era să găsească lenjerie intimă.

În tot acest timp, Giulia a avut încredere în Vlad, chiar dacă acesta are reputația de handyman și nu se descurcă întotdeauna la fel de bine când vine vorba despre obiecte din lemn. „La Vlad n-am avut nicio emoție, deși are antecedente cu lucruri din lemn”, a spus ea.

Nea Mărin nu a ratat ocazia de a glumi pe seama situației și i-a spus Giuliei: „Ce bărbat ți-ai luat!”, într-un moment care a stârnit, cu siguranță, reacții în echipă.

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