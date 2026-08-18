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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Locul „interzis” în care au ajuns Liviu și Andrei după câștigarea probei

După ce au câștigat proba, Liviu și Andrei au plecat într-un loc "interzis". Ce le-a transmis imediat Nea Marin la Poftiți pe la noi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 22:30 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 20:49
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 august 2026. Locul „interzis” în care au ajuns Liviu și Andrei după câștigarea probei | antena 1
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Liviu Vârciu și Andrei au ajuns cu mașinile într-o zonă interzisă, la „Poftiți pe la noi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Locul „interzis” în care au ajuns Liviu și Andrei după câștigarea probei

O nouă zi de aventură pentru concurenții de la „Poftiți pe la noi!” i-a purtat pe aceștia într-un loc spectaculos, dar și plin de provocări. În timp ce fiecare echipă avea propriile misiuni de îndeplinit, Liviu Vârciu și Andrei au avut parte de o experiență cu totul neașteptată după ce au pornit la drum cu mașinile.

Cei doi au ajuns într-o zonă în care accesul era interzis, într-un spațiu natural protejat. Entuziasmați de peisaj și de libertatea de a conduce prin natură, Liviu și Andrei nu au mai ținut cont de garduri și au mers pe unde au considerat că pot înainta.

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„Eu n-am ținut cont de garduri, pe unde am văzut că se poate, am mers”, a povestit Liviu Vârciu.

Plimbarea celor doi i-a dus atât de departe, încât Nea Mărin a ajuns să glumească pe seama situației. „S-au dus atât de departe, că nu-i mai găseam nici cu drona”, a spus acesta.

Pentru Liviu, însă, momentul a fost unul dintre cele mai frumoase ale competiției. Artistul a mărturisit că a simțit că trăiește o adevărată aventură alături de Andrei, departe de agitație și de sarcinile obișnuite ale emisiunii.

„Cea mai tare victorie pe care am avut-o până în momentul de față. Asta da victorie”, a spus Liviu, impresionat de experiența trăită în mijlocul naturii.

„Poftiți pe la noi!”, între competiție, aventură și provocări

Ediția a adus numeroase momente neprevăzute pentru concurenți. După experiența din zona naturală, Giulia și Vlad au primit o altă sarcină: să construiască un circuit din cauciuri pentru copii. Munca nu a fost deloc ușoară, mai ales că anvelopele erau greu de manevrat.

Giulia a preferat să le transporte, în timp ce Vlad a venit cu propria strategie. După finalizarea proiectului, cei doi au fost felicitați pentru rezultat.

Concurenții au ajuns apoi și la stână, unde au avut de-a face cu oile. Giulia a recunoscut că experiența i s-a părut mai dificilă decât își imaginase. Prinderea unei oi s-a dovedit o adevărată provocare, iar Vlad a explicat că este nevoie de o tehnică specială pentru ca animalul să poată fi ținut.

Nici mulsul nu a fost mai simplu. Vlad a încercat să mulgă o oaie, însă, pentru că laptele nu curgea, a crezut inițial că animalul nu are lapte. Ciobanul i-a demonstrat însă metoda corectă, folosind o tehnică mult mai energică.

În paralel, ceilalți concurenți au trecut prin propriile probe, de la motocross și tir cu arcul până la activități în parcul de aventură. Astfel, „Poftiți pe la noi!” continuă să combine competiția cu experiențele inedite, iar fiecare zi îi scoate pe participanți din zona de confort.

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