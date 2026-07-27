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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 27 iulie 2026. Ce animal de companie bizar a ales Iulia Albu, după celebra găină

În ediția din 27 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Iulia Albu a făcut o confesiune complet neașteptată! Descoperă ce animal de companie bizar a ales vedeta, spre uimirea lui Marian Capet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 22:16 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 22:23
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Nu mai este o noutate faptul că Iulia Albu este una dintre cele mai surprinzătoare și excentrice vedete din România. Acest lucru a fost reconfirmat și în ediția 4 din 27 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, când celebrul critic de modă a mărturisit ce animal de companie bizar a avut, după celebra găină. Într-o discuție sinceră cu Marian Capet, vedeta a dezvăluit totul. Descoperă în rândurile de mai jos detalii mai puțin știute despre vedetă.

Ce animal de companie bizar a ales Iulia Albu, după celebra găină! Ce i-a recunoscut lui Marian Capet, la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

în ediția din 27 iulie 2026 a show-ului Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, vedetele au avut parte de multă treabă, căci Nea Marin nu a iertat pe nimeni. După ce s-au întrecut la un joc de construit castele de nisip pe o plajă din Vama Veche, toată lumea s-a urcat în mașină și a pornit spre Bulgaria, unii la golf, alții la o foarte cunoscută și apreciată fermă de melci. Așa cum era de așteptat, surpriza a fost mare pentru toată lumea.

„Ne-a căzut cerul în cap. Sunt empatică față de animale și vietăți, nu mă gândeam decât la treaba asta, că trebuie să mâncăm melci sau să îi mâncăm, lucruri pe care nu aș fi putut să le fac”, a mărturisit Selina.

Apoi, în timp ce se aflau în mașină, Nea Marin a întrebat vedetele ce știu despre melci. Dacă Victor Slav, Selina și Marian Capet au fost tăcuți, Iulia Albu în schimb s-a oferit să arate că este o adevărată cunoscătoare!

„Sunt două specii principale, Achatina Achatina, ce se mănâncă, și Achatina fulica, sunt melci mari folosiți la cosmetice. Vorbești de melci sau de escargot, care se mănâncă? Cei care se mănâncă se numesc escargot”, a spus Iulia Albu.

„Nu bag așa ceva în gură nici dacă vine tsunami-ul după mine în piscină. Nu bag în gură nici dacă mă omoară cineva”, a spus Marian Capet, vizibil scârbit de ideea de a mânca un astfel de preparat.

„Mie nu îmi e scârbă de melci. Eu am avut melci, sunt niște creaturi spectaculoase! Îi țineam ca animale de casă. Îi creșteam eu”, a mai povestit Iulia Albu.

„Dacă ne-a șocat cu găina, acum ne șochează cu melcul”, a completat Marian Capet la testimonial.

Iulia Albu nu s-a ferit să spună că a avut o pereche de melci uriași africani.

colaj foto cu iulia albu la poftiti pe la noi
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 27 iulie 2026. Ce reacție au avut Victor Slav și Selina, odată ajunși pe plaja ...
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