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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 27 iulie 2026. Cum a reacționat Marian Capet, când a văzut-o pe Iulia Albu mâncând melci

Descoperă ce reacție complet neașteptată a avut Marian Capet atunci când a văzut-o pe Iulia Albu mâncând melci. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 22:50 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 22:50
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În ediția din 27 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Victor Slav, Selina, Marian Capet și Nea Marin au mers la o cunoscută fermă de melci din Bulgaria. După ce au realizat sarcinile impuse, iată că a venit și momentul degustării unor delicii. Când a văzut-o pe Iulia Albu mâncând melci, Marian Capet a avut o reacție complet neașteptată.

Ce reacție a avut Marian Capet atunci când a văzut-o pe Iulia Albu mâncând melci, la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

În ediția 4 din 27 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Nea Marin i-a dus pe Victor Slav, Selina, Iulia Albu și Marian Capet la o celebră și extrem de apreciată fermă de melci din Bulgaria.

După ce au cules zeci de melci, a doua sarcină a provocat vedetele să arunce pudră de calciu peste toate cuiburile de melci.

Iulia Albu a fost mai mult decât încântată de această experiență, mai ales în calitate de fostă deținătoare de melci uriași și cunoscătoare. Aceasta a avut ocazia chiar să țină în palmă un exemplar impresionant de Achatina Achatina.

După ce au făcut multă treabă și au demonstrat că s-au descurcat de minute, iată că a venit și răsplata: degustarea unor delicatese pe bază de melci!

„Nu pot să mănânc”, a zis Selina, ferm.

Singura încântată de această degustare a fost Iulia Albu, care s-a bucurat de diferite delicatese. La masă cu ea se afla și Marian Capet, care a făcut fețe-fețe când a văzut-o pe vedetă cum savurează deliciile inedite. Momentul a fost unul mai mult decât savuros!

„Eu nu mănânc melc nici dacă învie mamaia și vine acolo lângă mine și vine să îmi spună să mănânc. E bun, Iulia? Victor, vrei să guști pateu de melc? Îmi imaginam numai cum au tocat melcii ăia, cum i-au stors și le-a pus mărar și îi freca în ceaun, să mănânci cu pâine. Mi s-a ridicat părul pe mine, oameni buni, nu vă mint”, a zis Marian Capet.

La insistențele lui Nea Marin, acesta și-a făcut curaj să guste un melc, însă nu i-a plăcut: „Mi-am făcut curaj, mi-am făcut cruce cu limba în gură. Am băgat melcul în gură, l=am înghițit. Nu știu să vă spun ce gust are, că l-am înghițit ca pe bomboană. I-am dat și cu apă, și cu alea, melcul a mers ca uns. Nu știu ce s-a întâmplat și ce m-a scurtcircuitat, să bag melcul în gură. Vă dați seama, 100 de euro cinci cochilii de melc? Mai bine îmi dădea banii. Iulia nu se mai sătura”, a mai zis Capet, spre deliciul celor din jur.

colaj foto cu marian capet si iulia albu la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere
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