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Meghan Markle, imagini din vacanța cu Harry și copiii. Archie și Lilibet au vizitat pentru prima dată mormântul prințesei Diana

Meghan Markle și-a surprins comunitatea de fani din mediul online după ce a postat mai multe imagini rare și emoționante din vacanța de vară a familiei sale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 26 Iulie 2026, 12:54 | Actualizat Duminica, 26 Iulie 2026, 14:28
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Meghan Markle, imagini din vacanța cu Harry și copiii. Archie și Lilibet au vizitat pentru prima dată mormântul prințesei Diana | Captură Instagram/Profimedia
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Alături de cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, cinci ani, Ducii de Sussex au oferit o privire extrem de personală asupra momentelor lor de relaxare din această vacanță.

Ca de fiecare dată, Meghan Markle și prințul Harry au avut grijă ca fețele celor mici să nu fie vizibile în fotografii, protejând intimitatea familiei.

Printre cadrele cu plaje însorite și clipe de relaxare postate de Meghan Markle s-a numărat și vizita la domeniul Althorp din Northamptonshire, resedința istorică a familiei Spencer, locul în care a copilărit Prințesa Diana și unde se află mormântul acesteia, potrivit dailymail.com.

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Meghan Markle, imagini de poveste din vacanța de vară cu familia

Domeniul Althorp, aflat în proprietatea lui Charles Spencer, fratele regretatei Prințese de Wales, se întinde pe aproximativ 15.000 de acri. Mormântul Prințesei Diana este situat pe o insulă privată din mijlocul lacului Oval Lake și nu este accesibil publicului larg, potrivit sursei citate mai sus.

În timp ce pentru Archie și Lilibet, această vizită a reprezentat o ocazie de a descoperi locul plin de amintiri al bunicii lor, pentru prințul Harry, momentul a avut o încărcătură simbolică aparte, amintind de pasajele din cartea sa autobiografică „Spare”, în care descria emoția primei vizite acolo alături de Meghan Markle, potrivit Revista Viva.

„În sfârșit, o aduceam pe fata visurilor mele acasă pentru a o cunoaște pe mama”, a scris Harry despre acel moment, citat de sursa menționată mai sus.

În fotografiile postate de Ducesa de Sussex pe Instagram, Lilibet este surprinsă plimbându-se pe aleile domeniului, iar Archie apare desculț, în timp ce se bucură de natura generoasă.

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Meghan Markle și prințul Harry, gest emoționant pentru Prințesa Diana

Familia ar fi adus flori pentru mormântul Prințesei Diana și pentru memorialul dedicat acesteia, potrivit dailymail.com.

Surse citate de publicație au confirmat că imaginile postate de Meghan Markle au fost realizate la Althorp. Pe lângă momentul solemn de la reședință, imaginile, descrise simplu de Meghan Markle „Summer Holiday”, au inclus și cadre din vacanța relaxantă pe litoralul din Portugalia.

Într-una dintre fotografii, Prințul Harry se joacă în apă cu Lilibet, în timp ce Archie se relaxează în apropiere.

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Mai multe fotografii

Meghan Markle a mai postat și o fotografie în care apare alături de câinele familiei, dar și imagini cu momente simple petrecute împreună: mese în familie, peisaje și plimbări.

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