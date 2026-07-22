Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin

Mirela Vaida a crezut că va scăpa ușor, însă provocarea pregătită de Nea Mărin a luat-o complet prin surprindere. Ce s-a întâmplat în fața tuturor i-a făcut pe colegi să izbucnească în râs.

După o luptă strânsă în ultima probă a primului stagiu din „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, doar una dintre echipe s-a putut bucura de victorie. Echipa roșie a câștigat confruntarea și și-a asigurat succesul în primul stagiu al competiției, în timp ce echipa galbenă a fost nevoită să accepte pedeapsa pregătită de Nea Mărin.

Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin

Concurenții din echipa câștigătoare au avut parte de momente de relaxare, în timp ce rivalii lor au fost puși la treabă într-un mod cu totul neașteptat.

„Avem echipa câștigătoare și echipa care a pierdut. Două la unu săptămâna asta. Echipa roșie merge să se relaxeze, iar cea galbenă trebuie să muncească. Veți merge împreună într-un parc de distracții”, a anunțat Nea Mărin.

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Ajunși la destinație, concurenții au fost împărțiți în două grupuri. Căpitanii celor două echipe au pornit spre zona dedicată dinozaurilor, în timp ce restul concurenților au fost trimiși într-un parc de aventură, unde îi așteptau trasee suspendate și tiroliene.

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„Căpitanii de echipă au mers în partea stângă a parcului, la Jurassic, iar eu cu cealaltă echipă, cu fetele și băieții, am mers la tiroliene”, a explicat Nea Mărin.

Cele care au atras toate privirile au fost Adriana Trandafir și Mirela Vaida. Cele două au primit un adevărat „pachet de distracție”, fiind nevoite să parcurgă un traseu suspendat la înălțime și să coboare cu tiroliana.

Adriana Trandafir a încercat să își învingă teama, însă nu și-a ascuns emoțiile.

„Doamne, cu ce am greșit? Preferam să pierd!”, a spus actrița înainte de a porni pe traseu.

Nea Mărin nu a ratat ocazia să o tachineze.

„Uitați-vă bunica câtă minte are!”, a glumit acesta.

Replica Adrianei Trandafir nu a întârziat să apară

„Rușine să vă fie că râdeți de bunicile voastre! Nepotul meu e mândru de mine, la fel și băiatul și fata mea, așa că mă pupați!”, a răspuns actrița, spre amuzamentul celor prezenți.

La un moment dat, Nea Mărin a încercat chiar să o dezechilibreze în glumă în timp ce aceasta se afla pe traseu, provocând și mai multe râsete.

A urmat Mirela Vaida, care a avut parte de propriul moment memorabil. Vizibil speriată de provocare și de înălțime, prezentatoarea TV nu și-a putut ascunde emoțiile.

„Nea Mărine, mi-e frică! Nu, nu! Găsește un furtun de spălat aleile, m-a stropit. Făceau poze oamenii, mă filmau. Ziceam: «Mă fac de râsul lumii!»”, a spus Mirela Vaida în timpul probei.

Reacțiile sale spontane și expresiile de panică au stârnit hohote de râs atât în rândul colegilor, cât și al telespectatorilor. Deși a pornit cu teamă, vedeta a dus provocarea până la capăt, demonstrând că nu renunță ușor, chiar și atunci când este scoasă complet din zona de confort.

Momentul cu Mirela Vaida a fost unul dintre cele mai savuroase ale ediției și a demonstrat, încă o dată, că în competiția lui Nea Mărin surprizele și situațiile neașteptate sunt la ordinea zilei.