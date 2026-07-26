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Cum arată casa bunicilor Vlăduței Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi când a revăzut locurile unde a copilărit

Vlăduța Lupău s-a întors în casa bunicilor, locul în care și-a petrecut vacanțele de vară și a fost cuprinsă de emoții. Iată imaginile care îți rup sufletul!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 26 Iulie 2026, 12:10 | Actualizat Duminica, 26 Iulie 2026, 12:18
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Cum arată casa bunicilor Vlăduței Lupău. Artista a izbucnit în lacrimi când a revăzut locurile unde a copilărit | Captură Instagram/Captură TikTok
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Vlăduța Lupău și-a obișnuit fanii să apară mereu cu zâmbetul pe buze, având o energie molipsitoare la fiecare apariție. Însă, de această dată, artista și-a deschis sufletul și a lăsat la vedere o durere imposibil de mascat, atunci când a vizitat casa bunicilor, unde și-a petrecut copilăria.

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Imagini triste cu casa în care a copilărit Vlăduța Lupău

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Vlăduța Lupău a retrăit amintirile din copilărie după ce s-a întors la casa bunicilor din Maramureș. Locul în care artista și-a petrecut vacanțele este acum pustiu și puternic afectat de trecerea timpului. Imaginile împărtășite de vedetă au emoționat puternic mii de fani.

Vlăduța Lupău și-a amintit cu drag de momentele din casa bunicilor săi. Artista a povestit cum mergea la cules de prune, la fân și o ajuta pe bunica ei la diferite treburi gospodărești. Cântăreața de muzică de petrecere a dezvăluit că nu are de gând să vândă casa în care a crescut, deoarece locul este plin de amintiri pentru ea.

„N-aveți idee ce este în spatele meu. Aici a fost casa bunicilor mei, mă rog, este, doar că s-a distrus în timp. Aici îmi petreceam vacanțele de vară. Veneam la cules de prune, la fân (...) Doamne, câtă gălăgie, câtă distracție, cât râs (...) Și acum... Din păcate, știți cum se zice aia: <<Casa părintească nu se vinde>>. Nu am vândut-o și nici nu o voi vinde, dar a rămas doar o amintire, pentru că ea s-a distrus”, a mărturisit Vlăduța Lupău pe TikTok.

Locul care altădată fremăta de viață și veselie s-a transformat într-un spațiu degradat. Curtea, dar și camerele pline de amintiri sunt acum goale, iar vatra în care bunica îi cocea pâine caldă s-a prăbușit aproape în totalitate.

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Bunica Vlăduței Lupău a murit în acest an

În luna mai a acestui an, Vlăduța Lupău a anunțat faptul că bunica ei s-a stins din viață. După o perioadă în care a stat internată în spital, femeia pe care artista o considera a doua mamă a murit. Cântăreața a transmis un mesaj dureros în mediul online.

„Mama bună... Te-am pierdut! Ai fost cea mai iubită bunică și ne-ai crescut cu atâta drag. Moașa Marie... Care a adus atâția copii pe lume... Azi a plecat la ceruri. Te iubesc pentru totdeauna!”, a fost mesajul scris de Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare, potrivit Spynews.

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