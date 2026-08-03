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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Nea Marin a dat trezirea vedetelor cu o farsă cu șerpi de jucărie

În ediția 7 din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: POftiți la întrecere, Nea Marin a dat trezirea vedetelor cu o farsă la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Descoperă ce reacție au avut Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, dar și ce cadou i-a făcut Sonny Medini lui Nea Marin.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 August 2026, 20:45 | Actualizat Luni, 03 August 2026, 20:45
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O nouă săptămână plină de treburi a început la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere și Nea Marin a decis să dea trezirea vedetelor în cel mai neașteptat mod cu putință: cu o farsă cu șerpi de jucărie. În acest episod, fanii i-au putut vedea pentru ultima oară împreună pe Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, dar au putut totodată să descopere și ce cadou neașteptat i-a făcut Sonny Medini nașului său, Nea Marin, cu ocazia zilei acestuia de naștere. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect mai jos, în ediția 7 din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

Nea Marin a dat trezirea vedetelor cu o farsă cu șerpi de jucărie. Cum au apărut Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești și ce cadou i-a făcut Sonny Medini, la Poftiți pe la noi

„Am în această săptămână trei care nu au mai fost niciodată la mine în emisiune. Știu că Emy este bucureșteancă și nu are ea treabă cu lucrurile de la țară, așa că vreau să îi pregătesc micul dejun. Și m-am gândit așa: să îi fac două sandvișuri, uite așa, frumos. Sandvișuri a la Poftiți pe la noi cu Nea Marin. E prima dată când îl servesc pe un concurent în cameră cu micul dejun”, a fost mărturisirea făcută de Nea Marin, care s-a trezit încă de la primele ore ale dimineții cu chef de farse.

„M-am trezit de dimineață la 6:30, nu prea am dormit noaptea, am visat că intră noaptea peste mine. Am visat că intră noaptea peste mine!”, a zis Emy Alupei la testimonial.

Nea Marin i-a bătut la ușă și artista i-a deschis, afișând un zâmmbet larg menit să arate încântarea sa de a fi prezentă pentru prima dată în emisiune. La fericirea ei a contribuit și faptul că a aflat că ea e prima persoană pentru care Nea Marin îi servește micul dejun în cameră.

„Mulțumesc! Serios? Nea Marin eu chiar m-am bucurat, am crezut că vorbești serios”, a fost reacția avută de Amy Alupei, care a avut parte de o sperietură de zile mari, dar a și învățat totodată să nu se mai încreadă la fel de ușor în Nea Marin.

Ulterior, gazda emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere a mers la următoarea ușă, unde erau cazați Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean.

„Eu în prima zi nu vreau să mă prindă Nea Marin, așa că m-am trezit, mi-am pus alarma, ne-am pregătit ușor, ușor eu și Cristina. La un moment dat se aude în ușă ciocănit. A întins farfuria, frumos, așa, pe vrăjeala lui. Eu mă uitasem înainte la emisiune și știam că ne mai aruncă un șarpe, intră peste noi, ne bate”, a zis celebrul cântăreț de manele.

Văzând că nu a avut sorți de izbândă să îi sperie, Nea Marin i-a anunțat să vină la masă.

„Sper ca oamenii să fie bucuroși să ne vadă în toate contextele și să simtă energia noastră pozitivă”, a spus Bogdan de la Ploiești.

Prin prezența lor în emisiune, fanii i-au putut vedea pentru ultima oară împreună, ca un cuplu.

Următoarea „victimă” a lui Nea Marin a fost Jean de la Craiova, un obișnuit al emisiunii Poftiți pe la noi. Acesta s-a simțit extrem de flatat de faptul că a primit micul dejun în cameră: „Am avut onoarea să fiu trezit cu micul dejun ca regele Ferdinand, vă dați seama ce înseamnă asta?!”.

Totuși, nu mică i-a fost sperietura atunci când a văzut reptila de jucărie pusă de Nea Marin în farfurie, drept farsă. Nici Rikito Watanabe nu a scăpat de farsă și reacțiile japonezului au fost mai mult decât savuroase. A urmat Sonny Medini, care a profitat de ocazie să îi ofere o brățară cadou și ciocolată.

„Pentru cel mai tare naș pe care îl puteam alege. Te iubesc”, a fost mesajul emoționant scris de Sonny Medini pe bilet.

colaj foto cu nea marin si sonny medini si rikito watanabe
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În această seară, de la ora 20:30, începe cea de-a treia săptămână din Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere!... Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, misiunea grea! Ce au f...
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